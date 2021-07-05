【輝瑞疫苗】以色列研究：針對Delta變種有效率70%

Delta變種（印度首先發現）於全球近百個國家出現，外界憂慮Delta變種會削弱新冠疫苗功效。以色列媒體報道，以色列一項大學研究顯示輝瑞疫苗針對Delta變種的有效率為70%，遜於輝瑞所指的90%。

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《以色列時報》（Times of Israel）引述以色列希伯來大學（Hebrew University）的研究指，輝瑞（Pfizer）疫苗針對Delta變種的有效率約為70%，低於輝瑞疫苗針對原始新冠病毒株的95%有效率。

該研究更指，輝瑞疫苗在預防感染Delta變種者出現重症方面的有效率也較為遜色。

而以色列媒體周日（4日）引述該國衛生部的數據，指以色列過去兩周有超過9成的新增個案，患者都是感染Delta變種，比例較兩周前大增30%。

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但輝瑞以色列分公司醫療總監上月底表示，輝瑞實驗室收集了包括疫苗針對Delta變種方面的數據，發現輝瑞疫苗的有效率仍達到90%。

以色列的新冠疫苗接種進度良好，但該國疫情因Delta變種侵襲而惡化。以色列衛生部上月底表示，該國近期多達一半的新增患者已接種新冠疫苗。

另外，以色列衛生部官員於周日開會，並考慮向免疫能力較弱的高危群體提供第三劑輝瑞疫苗，據報包括接受器官移植者和癌症患者。

責任編輯：鄭錦玲