▲ 【滴滴出行】傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市 懲罰力度將超阿里巴巴

滴滴出行（美：DIDI） 30日於美國掛牌，美國上市僅3天 ，即被中國網絡安全審查辦公室（網信辦） 以嚴重違法違規收集使用個人資訊問題 為由，下令下架。有媒體引述接近中國金融監管層人士消息指，「滴滴出行」App下架的其中一個原因是公司不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市，更指當局對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里巴巴 （09988） 。

滴滴出行app下架整改、完成美國上市不足一周 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家【下一頁】

有本港傳媒引述不具名消息報道，「滴滴出行」App下架原因既有高層對國家及中國公民數據安全風險遭泄露的擔憂， 但更重要原因是「滴滴出行」不顧勸誡貿然赴美上市。報道指，監管層曾與該公司高層進行多次溝通，不希望其去美國上市，但滴滴出行方面並未給予有效反饋，甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠「先斬後奏」，此舉讓監管層更為震怒。

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報道更稱，對於掌握大量數據的網路平台企業如阿里巴巴、京東 （09618） 、攜程 （09961） 、美團 （03690） 、滴滴，由於這些平台大多涉及給類別國計民生數據，政府都不希望它們前往其他市場上市。近年中國金融監管層曾做過多輪窗口指導，引導已經在美國上市或赴美上市想法的企業回國或在香港上市。

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編輯：吳敏芳

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