【中芯981】中芯技術研發副總裁離任 午後挫近3%

內地晶片代工大廠中芯(00981)宣布，在公司工作20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛辭職。公告稱，吳金剛已完成與研發團隊的工作交接，公司核心技術人員及研發團隊能夠支持公司未來核心技術的持續研發工作。目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。中芯今日受累有關消息偏軟，截至1時50分報22.65元，跌2.6%。

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資料顯示，吳金剛現年53歲，1995年獲得中國科學院蘭州化學物理研究所物理化學博士學位，於2001年加入中芯，2001年至2014年，歷任助理總監、總監、資深總監，2014年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司FinFET（鰭式電晶體）先進工藝技術研發及管理工作。

根據中芯國際與吳金剛簽署的勞動合同、保密協議或條款及競業限制條款，吳金剛自離職次日起的12個月內不得幫助公司競爭對手、為其工作、被其僱佣、向其提供服務、供應產品或充當公司的競爭對手；不加入任何與公司業務存在競爭關係的公司或為其提供服務，包括但不限於作為其投資人、股東、董事、監事、經理、顧問或扮演其他任何角色。

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