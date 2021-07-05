  • 33°C
香港時間 : 2021705日 (一) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大胃王10分鐘鯨吞76隻 14度問鼎美國食熱狗大賽冠軍

環球社會熱點 14:12 2021/07/05

分享：

美國每年在國慶獨立日會舉行食熱狗大賽，大胃王切斯納特打破去年所創下的紀錄，於10分鐘內鯨吞76隻熱狗，成功衛冕男子組冠軍。切斯納特除2015年外，已第14度奪得食熱狗冠軍，更比第2名足足多26隻熱狗。

拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫 【下一頁】

美國每年國慶7月4日在紐約康尼島（Coney Island） 舉辦的食熱狗大賽，大胃王切斯納特（Joey Chestnut）再度刷新自己創下的世界紀錄，10分鐘內食76隻熱狗，較去年多食一隻，成功衛冕男子組冠軍。切斯納特更比男子組亞軍食多26隻熱狗，輕鬆問鼎大胃王寶座。除2015年外，切斯納特已第14度奪得食熱狗冠軍。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

女子組方面，由於連續衛冕7屆的須藤美子因分娩而未參賽，因此參賽者萊斯科 （Michelle Lesco） 以30.75隻熱狗，成功奪得首次女子組冠軍，亦比第2名多出6.75隻熱狗。須藤美子於2020年以48.5隻熱狗，創下女子組紀錄。

僅67%接種最少1劑 未達成拜登美國獨立日目標 【下一頁】

相傳首場食熱狗大賽可回溯至1916年7月4日，當時有4名移民在島上爭相食熱狗，以表示愛國情懷。去年因新冠肺炎疫情，食熱狗大賽需移師至私人地方舉行，僅邀請傳媒觀賽。

責任編輯：郭麗明

相關文章

拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫
今日
拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫
【歐國盃】德國小球迷遭網上欺凌 獲眾籌逾37.5萬援助
今日
【歐國盃】德國小球迷遭網上欺凌 獲眾籌逾37.5萬援助
【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分
今日
【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分
自民黨成東京都議會第一大黨 執政聯盟選情反失利
今日
自民黨成東京都議會第一大黨 執政聯盟選情反失利
【新冠疫苗】僅67%接種最少1劑 未達成拜登美國獨立日目標
今日
【新冠疫苗】僅67%接種最少1劑 未達成拜登美國獨立日目標

你可能感興趣

拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫
今日 14:34
拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫
【歐國盃】德國小球迷遭網上欺凌 獲眾籌逾37.5萬援助
今日 13:35
【歐國盃】德國小球迷遭網上欺凌 獲眾籌逾37.5萬援助
【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分
今日 13:15
【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分
網絡熱話 熱狗 國慶 美國 紐約

上一篇文章

拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫

下一篇文章

【輝瑞疫苗】以色列研究：針對Delta變種有效率70%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版