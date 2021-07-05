大胃王10分鐘鯨吞76隻 14度問鼎美國食熱狗大賽冠軍

美國每年在國慶獨立日會舉行食熱狗大賽，大胃王切斯納特打破去年所創下的紀錄，於10分鐘內鯨吞76隻熱狗，成功衛冕男子組冠軍。切斯納特除2015年外，已第14度奪得食熱狗冠軍，更比第2名足足多26隻熱狗。

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美國每年國慶7月4日在紐約康尼島（Coney Island） 舉辦的食熱狗大賽，大胃王切斯納特（Joey Chestnut）再度刷新自己創下的世界紀錄，10分鐘內食76隻熱狗，較去年多食一隻，成功衛冕男子組冠軍。切斯納特更比男子組亞軍食多26隻熱狗，輕鬆問鼎大胃王寶座。除2015年外，切斯納特已第14度奪得食熱狗冠軍。

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女子組方面，由於連續衛冕7屆的須藤美子因分娩而未參賽，因此參賽者萊斯科 （Michelle Lesco） 以30.75隻熱狗，成功奪得首次女子組冠軍，亦比第2名多出6.75隻熱狗。須藤美子於2020年以48.5隻熱狗，創下女子組紀錄。

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相傳首場食熱狗大賽可回溯至1916年7月4日，當時有4名移民在島上爭相食熱狗，以表示愛國情懷。去年因新冠肺炎疫情，食熱狗大賽需移師至私人地方舉行，僅邀請傳媒觀賽。

責任編輯：郭麗明