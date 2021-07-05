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【電子消費券】一田推三大「增值」消費券優惠　登記送110元獎賞

Hot Talk 13:25 2021/07/05

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【電子消費券】一田推三大「增值」消費券優惠　登記送110元獎賞

5000元電子消費券已開始登記，新地 （00016） 旗下一田百貨全線分店均接受「WeChat Pay HK」、「八達通」及「Tap & Go」內萬事達卡（Mastercard）及銀聯卡支付三種電子錢包，一田同時推出三大「增值」消費券優惠，只要登記即送110元一田獎賞。

一田指，由7月4日起至8月14日，透過一田渠道展示的WeChat Pay HK 二維碼成功登記政府消費券，可獲贈40元一田專屬登記奬賞，同時可於WeChat Pay HK政府消費券專頁內搶走高達70元的一田電子現金優惠券，購物滿指定金額即可使用。現金優惠券送完即止。

電子消費券登記網站及詳情【下一頁】

其次，一田百貨推出逾40款美肌化妝品、美食佳釀、電競潮物、夏日家電的均一價套裝，低至28折，包括雪肌精極致奢華護理套裝、幸福和牛拼盤合等。需注意部分優惠套裝指定分店及有限數量。

另外，由8月1日起，一田消費者消費滿2,000元，即可憑單換領1,000元優惠券。優惠券涵蓋百貨部門、超市美食、化妝專櫃、童嬰用品四大熱門範疇，使用期最長至12月。優惠券先到先得，送完即止。

相關文章：【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

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