【三星摺機】Samsung將於8月11日舉行發布會　料推Galaxy Z系列摺疊手機

▲ 三星將於8月11日舉行綫上發佈會，預計新款Galaxy Z Fold3摺疊手機將會亮相。

相信有不少消費者對於三星（Samsung）的新款摺疊手機十分期待。最近有外媒報道證實，該公司會在8月11日舉行綫上發佈會，預計新款Galaxy Z Fold3摺疊手機將會亮相，同時亦對外推出智能手錶、藍牙耳機等新品。

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據外媒《GSMArean》爆料指，三星會在今年8月11日晚上10時於綫上舉行發布會。據悉，三星將公布新一代摺疊手機Galaxy Z Fold3、 Galaxy Z Flip3、無綫耳機Galaxy Buds 2，以及智能手錶Galaxy Watch4共四款新品。

早前三星已表示，會取消在下半年發表Galaxy Note系列產品，而是次Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3摺疊手機將成為活動亮點。據早前消息指，Galaxy Z Fold3採用兩面Super AMOLED顯示屏，外部屏幕為6.23吋，內部的可摺疊屏幕為7.55吋。該機或配備高通Snapdragon 888芯片、內置Android 11作業系統。

另外，外界也預計Z Filp3會搭載Snapdragon 888芯片，配有3,300mAh電池容量，且支援25W有綫以及15W無綫充電，而兩款摺機將會支援S Pen手寫筆功能。

責任編輯：李寶如



