拜登白宮慶祝獨立日 承認仍需繼續抗疫

7月4 日是美國獨立紀念日，美國總統拜登邀請過千人到白宮慶祝。是次為拜登上任以來，白宮舉辦的最大型活動。拜登表示，即使美國在對抗新冠疫情方面取得巨大進展，也需承認仍要繼續抗疫。

僅67%接種最少1劑新冠疫苗 未達成拜登美國獨立日目標 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周日（4日）邀請約1,000人到白宮慶祝獨立紀念日，拜登在活動上將獨立戰爭與抗疫作比較，表示美國即將戰勝疫情，不再受新冠肺癌病毒威脅。但拜登強調，抗疫戰鬥尚未完結，仍需繼續努力。

白宮獨立紀念日部分慶祝情景

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拜登又提及染疫離世的逾60萬美國民眾，表示自己口袋中放有卡片，正面寫著日程安排，背面寫著美國染疫離世人數。拜登希望尚未接種疫苗人士盡快接種，並指接種疫苗是每人現時最能表現愛國情操的舉動。

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是次為拜登上任以來，白宮舉辦的最大型活動。《紐約時報》指，拜登透過是次活動向民眾證明，美國正逐步回復正常。拜登上周五（2日）表示，不擔心會爆發新一輪疫情。他在周日強調雖然新冠病毒尚未被消滅，但美國已有能力不再被病毒影響生活，不再令國家陷入癱瘓，以及確保新冠疫情不再發生。

拜登對疫情爆發期間，前線工作人員及軍人的所作所為表示感謝。拜登指，是他們令美國新增確診人數及死亡人數從1月巔峰減少9成以上，並形容為「黑暗中看到的光亮」。

責任編輯：李俊儀