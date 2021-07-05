網約車市道復甦　Uber及Lyft人力恐不足應付

▲ 美國網約車公司Uber和Lyft正投入數百萬美元資金獎勵回歸工作崗位的司機，但人力仍不斷流失，相信亦會因此引致車費水漲船高。

隨全球疫情逐漸受控，網約車服務需求增加。可是外媒CNBC報道指，全球網約車平台在疫情期間流失的人力資源恐難應付復甦的市道。美國網約車公司Uber和Lyft正投入數百萬美元資金獎勵回歸工作崗位的司機，但人力仍不斷流失，相信亦會因此引致車費水漲船高。

美國網約車公司Uber和Lyft正投入數百萬美元資金獎勵回歸工作崗位的司機，並開始透過電子郵件，向司機發出大量的獎勵訊息，但仍有部分司機不願回歸行業。 有知情人士透露，Lyft正在研究一種降低司機開銷的方法，其中可能包括在油錢與保險費上提供司機大幅折扣，甚至購車補助。Uber 美國與加拿大業務主管 Carrol Chang 表示，要讓公司提案吸引司機願意復工，絕對需要經過縝密的計算。

此外，Truist Securities 分析師 Youssef Squali 亦預估，司機短缺情形至少會持續到 9 月，並表示，從長期看，消費者應有車資上漲的心理準備，但不認為價格會一直保持在目前高位。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 上月亦曾在推特表示，今年 1 至 5 月 Uber 在美國的車資要漲 27%，而司機每次出勤費用將會增加 37%，不過並未說明此舉是否會推高用戶搭車費率。

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報道表示，疫情持續蔓延，是令網約車司機不願回歸行業的最大主因。根據疾病控制與預防中心的數據，目前只有不到 50% 的美國人口接種了新冠疫苗。報道指出，網約車司機因害怕感染疾病，已轉向從事食品或運送雜貨的行業。Uber和 Lyft亦表示，他們認為供需問題將在本年度第三季度（7月1日）才有望緩解。這次供不應求的情況也為Uber與Lyft帶來警示，不得不認真處理人力問題，著手尋找長期解決方案，以增加流失人力。

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責任編輯：張凱琳