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【歐國盃】德國小球迷遭網上欺凌 獲眾籌逾37.5萬援助 (第二版)

環球社會熱點 17:08 2021/07/07

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英國男子發起網上眾籌，支援被網上欺凌的小球迷。

德國在歐洲國家盃16強被英格蘭淘汰出局，賽後一名德國小女球迷因球隊落敗而痛哭卻成為焦點。小部分網民欺凌痛哭的小球迷，並攻擊其國籍及德國的納粹歷史。英國有網民發起眾籌支援小球迷，最終籌得超過3.5萬英鎊。

【歐國盃】英格蘭擊敗德國 8強會戰烏克蘭 【下一頁】

【英國王室】喬治王子好腳頭 「幫助」英格蘭挫德國 【下一頁】

(第二版更新眾籌款項去向)

一名小女球迷在德國不敵英格蘭後，被拍攝到在溫布萊球場（Wembley Stadium）傷心落淚的畫面。前球員科利莫爾（Stan Collymore）發文，指有網民以小球迷的國籍及德國的納粹歷史，在網上大肆攻擊及欺凌小球迷。

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英國男子休斯（Joel Hughes）發起網上眾籌，目標籌集500英鎊（約5,367港元）支援小球迷，並希望向外界展示，並非所有英國人如同欺凌他人的網民般惡劣。

眾籌開始後，金額超乎預期，已經籌得超過3.5萬英鎊（約37.5萬港元）。眾籌網站JustGiving亦幫忙，嘗試聯絡小女球迷的家庭，為對方提供協助。該小女球迷的家庭成員其後透過JustGiving發表聲明，表示感謝每一位網民的捐款支持，但他們希望保持低調，女兒決定把眾籌款項捐贈至聯合國兒童基金會（UNICEF）。

休斯亦向成千上萬支持德國女孩的捐款者表達感激，並表示慰問信息來至英國及歐洲等地，更遠至日本。

責任編輯：吳漢培

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