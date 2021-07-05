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【Facebook】Facebook推新功能　用thread串連相關帖子

科技 15:30 2021/07/05

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Facebook近日表示，將推出類似於Twitter的Threads功能，讓用户更方便地追蹤及串連其感興趣的相關帖子。

Facebook一向致力於發展其平台各種功能，以吸引更多用戶使用。Facebook近日表示，將推出類似於Twitter的Threads功能，讓用户更方便地追蹤及串連其感興趣的相關帖子。

Facebook日前被社交媒體顧問Matt Navarra發現其平台正在測試類似於Twitter的Threads 功能。據外媒tech church報道指，Facebook正在與某些公眾人物測試這項功能。該功能使Facebook上的公眾人物能以其創建新帖子，並透過thread功能將相關主題的前一個帖子相關聯，令帖子更直觀地聯繫在一起，因此粉絲可以更輕鬆地隨著時間的推移跟蹤更新，並可方便用戶查看所有相關聯的帖子。報道指出目前仍未清楚該功能是否會向更廣泛的群體，或者企業及Facebook群組等更多類別開放。

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如Facebook的thread功能正式推出，未來或可更方便地傳播新聞及直播等即時資訊。用戶亦可在thread中更新現有帖子的狀況，而毋須修改原有帖子並額外增加其篇幅，以便用戶更即時及全面地追蹤資訊的最新動態。

【5G 網絡】愛立信負責為馬國供應5G 網絡　總成本預達205億 

【Tesla】Tesla Model S Plaid於美國發生起火意外　當局現正調查原因

責任編輯：張凱琳

 

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