▲ 【美國加息】花旗料聯儲局最快9月討論縮表 年底開始減買債、明年加息

美國聯儲局何時縮表及加息為全球焦點，花旗銀行投資策略部主管黃柏寧認為，目前經濟重啟仍滿布崎嶇，但預期聯儲局有機會於9月聲明上，預告何時開始減少買債，最快在年底開始減少買債行動，明年底加息，因此投資者宜在第三季末留意聯儲局議息後對於減少買債及加息的發言。

黃栢寧稱，聯儲局對於縮表持謹慎態度，一定先與市場作充分溝通，才開始進行縮表，但他建議投資者可以為聯儲局減少買債做好準備，減少對黃金投資，分散投資於美元和商品貨幣、英鎊等。

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歐洲央行方面，黃栢寧估計，歐洲央行的資產負債表會增加到至少7萬億歐元，有針對性的長期再融資操作則至少持續至明年6月。

花旗予美匯指數3個月目標89.36，6至12個月92.65。黃栢寧指，聯儲局偏鷹取態或導致美匯指數轉強，美國國債收益率向上，預期美債息有機會高見2至2.5厘。

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編輯：陳韻妍