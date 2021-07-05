【疫下培訓】新冠疫情促網上培訓普及　受訪企業應用比率急升至95%

▲ 香港人力資源管理學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌呼籲，人力資源從業員若在新常態下，協助企業維持業務持續發展，就必須與高層管理人員商討，制定更靈活的管理模式、培養創新思維，並學會聆聽不同的意見，以便在逆境下推廣更有彈性的工作文化。同時也要因應個別的情況，為員工制定相關的培訓計劃。

新冠肺炎疫情爆發，各行各業的工作模式均大幅改變，對科技的使用大幅提高，就連培訓也轉移到網上。香港人力資源管理學會今（5日）公布《2020/21 年培訓及發展需求調查報告》，揭示疫情後，採用網上學習科技的企業由73%急升至95%，進一步促進網上培訓的發展與普及性。

【中小企自救】IG夥青協推Instagram Academy培訓300港青 助本土小店數碼轉型兼網銷

【宅經濟】網上學習平台搶佔疫情機遇 增資3億冀全面取代面授課程

香港人力資源管理學會於2021年3月至4月期間進行調查，共訪問了128間來自18個不同行業的機構，涵蓋超過65,400名全職僱員。報告顯示，新冠肺炎疫情為全球企業帶來不穩定的環境，多方面都面臨挑戰，如企業的運作模式、預算分配以及培訓方式都大有不同。

香港人力資源管理學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌表示，疫情爆發期間企業都紛紛轉向在家工作，但許多員工自身科技知識真的有限，要短時間內解決問題並不簡單。

所以曾永昌呼籲，人力資源從業員若在新常態下，協助企業維持業務持續發展，就必須與高層管理人員商討，制定更靈活的管理模式、培養創新思維，並學會聆聽不同的意見，以便在逆境下推廣更有彈性的工作文化。同時也要因應個別的情況，為員工制定相關的培訓計劃。

曾永昌提到，過往企業都習慣邀請導師以面對面形式授課，為員工培訓。但疫情下員工無法回到公司，必須應用網上學習平台，受訪機構於2020年採用網上學習科技的比率，由2019年的73%急升至95%，創10年新高。

專家：網上培訓成效較傳統面授大

惟報告指出，在參與調查的企業之中，接近80%的機構表示，疫情對其員工培訓有一定程度的影響，當中68%的機構更指所有職級的員工均受影響。

其中61%受訪者認為，採用網上培訓會令導師與僱員之間的互動減少，僱主也會憂慮在未能監督的情況下，僱員未有按時完成培訓。曾永昌直言：「網上培訓課程的確會令僱主有顧慮，但在新常態下已是不可或缺的一部分。」他又指，現時不少軟件都可實時了解員工的學習進度，甚至可以因應員工的程度，再進行課程調整，成效比傳統面授課程更大。

他又預計，未來採用網上培訓的企業將不斷增加，尤其財政預算較高的大企業，相信將會投放更多資源在數碼學習系統。

【中小企教室】港企私隱意識增 宜向員工提供及時知識

記者：曾曉汶