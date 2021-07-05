▲ 【大行看法】花旗黃栢寧：下半年港股氣氛改善 薦四大投資主題

港股上半年跑輸歐美，花旗銀行投資策略部主管黃柏寧表示，由於恒指新經濟股佔比增加，故內地上半年整頓科網行業時，便拖累恒指表現，但隨內地經濟復甦及通關有望有進展，下半年有機會改善港股的投資氣氛。

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黃栢寧建議下半年有四大投資主題，分別是建立投資組合韌性、加強改善收益率、把握不可阻擋趨勢及商品通脹仍將持續。他解釋，現時旅遊、酒店等服務性行業有少少受惠於經濟重啟，基本面開始有改善，但估值仍未有上調空間，此類股份可以追落後。

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投資科技股時，要留意企業是否有顛覆性或革命性的科技投資，揀選一些「可以行得好遠的股份」，包括5G、網絡安全、金融科技及人工智能等。綠色投資是勢不可檔的趨勢，可伺機買入智能電網、太陽能、風能、水力發電等。

對於本港經濟前景，黃栢寧預期，本港今年實質經濟增長6.2%，明年4.5%，目前經濟增長與年初變化不大，反映抗疫是長期行動，相信通脹不是大問題，但投資者要習慣未來通脹會略高。

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編輯：陳韻妍