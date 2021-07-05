【滴滴下架】滴滴出行遭下架 大型科技股全線下挫

內地叫車平台「滴滴出行」(美：DIDI)因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，國家網信辦根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，並要求滴滴出行認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。消息拖累本港上市大型科技股全線捱沽，截至中午，騰訊(00700)跌3.9%報552元，阿里(09988)跌2.3%報207元，京東(09618)跌3%報291.6元，美團(03690)跌5.5%報287.4元，小米(01810)跌1.5%報25.8元。

【大行點睇】高盛列3大因素睇好京東物流 首予其「買入」評級 詳情請看【下一頁】

滴滴出行隨後在其官方微博上回應稱，將堅決落實國家有關部門的相關要求，已於7月3日暫停新用戶註冊，滴滴出行App將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴App的用戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。



日前，國家網信辦就對「滴滴出行」實施網絡安全審查。為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間「滴滴出行」停止新用戶註冊。當時滴滴方面就表示，將積極配合網絡安全審查。審查期間，將全面梳理和排查網絡安全風險，持續完善網絡安全體系和技術能力。

騰訊和阿里俱有份投資滴滴，當中騰訊持股6.4%。最大投資者為日本科企軟銀，擁20.6%。

【吉利汽車175】吉利附屬公司極氪約20億元 收購多項電動車資產 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機