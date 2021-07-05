【網絡攻擊】美國軟件公司Kaseya遭黑客勒索攻擊　至少200間企業受影響

▲ 最近美國又再次爆發大型網絡攻擊事件，瑞典連鎖超市Coop受到影響，需暫時關閉店舖。

最近美國不斷爆發大型黑客攻擊事件，早前外媒報道指，肉類加工公司JBS電腦系統遭黑客入侵，隨後遭到網絡攻擊及金錢勒索。最近美國再次爆發大型網絡攻擊事件，受影響企業多達數百間，其影響更蔓延至其他國家及地區。

＜＜【惡意程式】Google Play下架9款惡意App 盜取用戶Facebook帳戶密碼

＜＜【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件 逾9成用戶受影響

報道指，美國軟件公司Kaseya於上週五（2日）遭到黑客攻擊，該公司在發現後，已迅速建議旗下客戶關閉伺服器。但由於Kaseya客戶對象涉及多間IT公司，預計是次受影響企業多達200間，另外其他使用Kaseya產品及服務的外國公司同樣受波及。據悉，黑客會向公司發勒索電郵，要求中小型企業支付5萬美元（約39萬港元），較大型的企業則需支付500萬美元（約3,883萬港元）。

另外，瑞典連鎖超市Coop也表示，公司其中一個分包商遭到網絡攻擊，令其結帳系統無法正常運作，全國有800間店舖需暫時關閉。Kaseya 表示，是次遭受攻擊的VSA軟件，可讓中小型企遙距監控電腦系統，並進行日常伺務器維護和安全更新服務。

責任編輯：李寶如