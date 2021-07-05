  • 32°C
香港時間 : 2021705日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡攻擊】美國軟件公司Kaseya遭黑客勒索攻擊　至少200間企業受影響

科技 12:20 2021/07/05

分享：

最近美國又再次爆發大型網絡攻擊事件，瑞典連鎖超市Coop受到影響，需暫時關閉店舖。

最近美國不斷爆發大型黑客攻擊事件，早前外媒報道指，肉類加工公司JBS電腦系統遭黑客入侵，隨後遭到網絡攻擊及金錢勒索。最近美國再次爆發大型網絡攻擊事件，受影響企業多達數百間，其影響更蔓延至其他國家及地區。

＜＜【惡意程式】Google Play下架9款惡意App　盜取用戶Facebook帳戶密碼

＜＜【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響

報道指，美國軟件公司Kaseya於上週五（2日）遭到黑客攻擊，該公司在發現後，已迅速建議旗下客戶關閉伺服器。但由於Kaseya客戶對象涉及多間IT公司，預計是次受影響企業多達200間，另外其他使用Kaseya產品及服務的外國公司同樣受波及。據悉，黑客會向公司發勒索電郵，要求中小型企業支付5萬美元（約39萬港元），較大型的企業則需支付500萬美元（約3,883萬港元）。

另外，瑞典連鎖超市Coop也表示，公司其中一個分包商遭到網絡攻擊，令其結帳系統無法正常運作，全國有800間店舖需暫時關閉。Kaseya 表示，是次遭受攻擊的VSA軟件，可讓中小型企遙距監控電腦系統，並進行日常伺務器維護和安全更新服務。 

責任編輯：李寶如

相關文章

【5G 網絡】愛立信負責為馬國供應5G 網絡　總成本預達205億
2021/07/02
【5G 網絡】愛立信負責為馬國供應5G 網絡　總成本預達205億
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
2021/07/01
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
2021/06/21
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
【數據洩露】不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統　大量用戶數據洩露
2021/06/16
【數據洩露】不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統　大量用戶數據洩露

你可能感興趣

【5G 網絡】愛立信負責為馬國供應5G 網絡　總成本預達205億
20:30 2021/07/02
【5G 網絡】愛立信負責為馬國供應5G 網絡　總成本預達205億
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
12:25 2021/07/01
【網絡安全】LinkedIn再次爆出資料外洩事件　逾9成用戶受影響
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
17:40 2021/06/21
【網絡攻擊】黑客藉Google假冒文件進行網絡釣魚攻擊　偷取個人帳戶資料
網絡保安 軟件 勒索 超市 產品 瑞典 服務 美國 黑客 美元

下一篇文章

【惡意程式】Google Play下架9款惡意App　盜取用戶Facebook帳戶密碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版