【佛州塌樓】當局爆破拆除大樓剩餘部分

佛羅里達州一棟12層高公寓大樓上月倒塌，造成最少24人死亡及過百人失蹤。當局周日以爆破形式拆除大樓剩餘部分，以便救援人員深入大樓車庫等位置繼續進行搜救。

【佛州塌樓】增至24死 當局暫停搜救將拆除【下一頁】

熱帶風暴「愛莎」（Elsa）正逼近邁阿密戴德縣（Miami-Dade County），當局憂慮風暴會威脅大樓剩餘結果更不穩定或進一步倒塌，決定採用爆破形式拆除大樓剩餘部分。

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該縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）表示爆破隊於晚上已完成拆除工作，而政府也在當日晚上7點至爆破完成的2小時内，為鄰近居民提供庇護中心服務，但無需進行疏散。

當局拆除大樓剩餘部分後，就會派人清理現場的瓦礫，讓救援人員能開始進入地下車庫等位置繼續搜救。當地消防部門指出救援人員如能進入車庫等區域，就能更清楚搜查瓦礫中的空隙等位置，並嘗試發現會否仍有生還者。

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卡瓦上周六（3日）表示，美國國家科學基金會（NSF）使用激光雷達和無人機等技術來建立倒塌大樓結構的3D模型，協助工程師準備拆除工作。

瑟夫賽德（Surfside）鎮長伯克特（Charles Burkett）強調，清拆工作原定需時數周，而熱帶風暴「愛莎」變相加快了清拆進度。

他指出當局拆除建築物剩餘部分後，有機會能夠移開約三分之一的瓦礫，為救援人員入内搜救提供新通道。

責任編輯：鄭錦玲