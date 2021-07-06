【美股期貨】道指期貨跌16點　油價升逾1%（不斷更新）

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滴滴出行（美：DIDI）今日走勢備受關注，暗盤曾跌三成，中概股亦普遍下挫。美國今日將公布6月Martkit服務業PMI終值、ISM服務指數。亞洲時段收市後，道指期貨跌16點，納指期貨跌5點。

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焦點新聞︰

【滴滴出行】滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象、出行app下架整改 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第五版）

【滴滴出行】傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市 懲罰力度將超阿里巴巴

【滴滴出行】貨車幫BOSS直聘遭網信辦叫停新用戶註冊 與滴滴出行齊於6月美國上市（第二版）

即市走勢︰

【18：42】道指期貨跌16點，納指期貨跌5點。油組等產油國暫停石油增產磋商，國際油價向上，紐油升1.7%，報76.44美元。

【12：20】道指期貨跌18點，報34659點；標指期貨跌3點，報4339點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14703點。

【12：16】滴滴出行（美：DIDI）盤前跌逾23%；滿幫集團（美：YMM）盤前跌逾15%；看準網（美：BZ）盤前跌逾9%。

【12：13】道指期貨升46點，報34723點；標指期貨跌不足1點，報4342點；納指期貨跌26點或近0.2%，報14687點。

【11：15】淡馬錫旗下Vertex傳以SPAC形式上市 或成當地首例

==以下7月5日（周一）股市==

美股上周五向上，道指升152點，美股周一美國獨立日假期休市一天，美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨轉升8點，納指期貨跌近0.1%。投資者本周將觀望周四（8日）公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股周一休市 觀望周四FOMC會議紀錄 料披露開始討論減少買債

即市走勢︰

【22：22】美股休市，道指期貨升36點，納指期貨跌15點或0.1%。

【22：20】油價靠穩，布蘭特期油報76.2美元，紐油報75.21美元。OPEC+今晚9時繼續召開視頻會議，就原油增產政策進行磋商。

【19：14】亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯在當地時間周一卸任公司首席執行官，雲計算業務負責人Andy Jassy將會接任CEO。

【18：41】道指期貨轉升8點，納指期貨跌0.08%，標指期貨跌2點。

【12：22】道指期貨跌63點，報34614點；標指期貨跌6點，報4336點；納指期貨跌12點或近0.1%，報14701點。

【11：20】滴滴出行app下架整改、完成美國上市不足一周 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第四版）

【10：55】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。

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責任編輯︰梁浩碩