【美股期貨】道指期貨升267點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

10年期美債息升至1.34厘水平，亞洲時段收市後，道指期貨升逾百點，納指期貨跌0.3%。美國今日將公布5月批發庫存、英國將公布5月GDP、5月工產生產數據。

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即市走勢︰

【20：30】道指期貨升267點，納指期貨升10點或近0.1%。

【18：12】道指期貨升138點，納指期貨跌0.3%。10年期美債息升至1.34厘水平。

【12：21】道指期貨跌80點，報34213點；標指期貨跌11點，報4301點；納指期貨跌45點或0.3%，報14667點。

【11：31】吉利富豪合資「極星Polestar」擬SPAC上市 估值升至250億美元

【11：25】輝瑞擬8月在美國申請新冠疫苗加強針緊急使用

【10：50】內地加強監管中概股 網信辦傳介入海外上市、多間企業煞停赴美上市

【10：26】網信辦據報曾逾20次要求滴滴上市前整改地圖功能

【09：45】中國據報擬容許波音737 MAX試飛

==以下7月8日（周四）股市==

環球股市出現恐慌情緒，10年期美債息曾失守1.25厘水平，反映資金湧入債市。美國公布上周初領失業救濟人數升至37.3萬人，高過市場預期，進一步增加市場對前景的憂慮。道指曾急挫536點或1.5%， 至低見34145點，其後跌勢明顯縮窄。

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衡量市場恐慌程度的VIX指數大漲，曾突破20點 ； 道指收復一半失地，收市跌259點或0.75%，報34421點；納指跌105點或0.72%，報14559點；標指跌37點或0.86%，報4320點。環球股市調整，憂疫情升溫打壓經濟復甦，英股跌1.7%，德股跌1.7%，法股跌2%。

蘋果（Apple）股價高位回落0.92%，收報143.24美元。

美國能源資訊局（EIA）公布，美國上周原油庫存減少686.6萬桶，市場預期減少403.3萬桶。紐約期油漲1.3%，布蘭特期油再突破74美元，漲1.2%。

市場避險情緒升溫，美滙指數回吐，報92.39，跌0.3%。10年期債息第三日下滑，最低見1.246厘，跌7.3個基點。

金價結束連續5日升勢，紐約8月期金收報1800.2美元，跌0.1%。

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焦點新聞︰

【中概股】內地加強監管逾15萬億美國中概股恐受牽連 美國交易所料成最大輸家

【TSLA】大摩分析師：滴滴事件餘波未了 Tesla未來或受影響

【大行看法】晨星：美股幾個月內或出現5%至20%調整

即市走勢︰

【02：30】道指跌363點或1%，報34317點；納指跌109點或0.7%，報14555點；標指跌35點或0.8%，報4323點；美10年債息報1.2828厘， 跌逾3點子

【02：29】紐約8月原油期貨收漲0.74美元，漲幅1.02%，報72.94美元；倫敦布蘭特9月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.94%，報74.12美元

【01：55】紐約8月黃金期貨收跌0.1%，結束之前連續五個交易日上漲的趨勢，報1800.20美元。

【01：27】道指跌267點或0.8%，報34414點；納指跌76點或0.5%，報14589點；標指跌32點或0.8%，報4325點；美10年債息報1.2928厘， 跌逾2點子；現貨金險守1800美元，暫跌0.2%，報1800.53美元

【01：27】亞馬遜（美：AMZN）由跌轉升0.5%，早市股價一度跌逾2%，早前亞馬遜宣布與康卡斯特（美：CMCSA）達成影視版權授權協議。

【00：40】美國小型信貸機構Carver（美：CARV）現大漲170%，早盤一度漲超250%，市值一舉突破1億美元。據分析，該股近期成為散戶造空新目標。

【22：19】道指跌471點，納指跌1.4%。

【21：33】中概股續瀉，蔚來（美：NIO）跌近6%，拼多多（美：PDD）及B站（美：BILI）跌近5%，滴滴（美：DIDI）跌逾6%。

【21：30】美股開市，道指跌385點，報34296點。標指跌55點，報4302點。納指跌229點或近1.6%，報14435點。

【21：26】道指期貨一度跌逾500點或1.4%，納指同步跌1.4%

【21：22】環球包括中國的債息齊跌，反映市場憂慮

【18：40】10年期美債息跌至1.25厘水平，為今年2月中以來最低。

【18：21】道指期貨跌530點或1.5%，納指期貨跌220點或1.5%，標指期貨跌68點或1.6%。

【16：30】道指期貨插395點，納指期貨跌逾1%。

【12：35】據報零氪科技擬擱置赴美上市計劃 業務牽涉醫療數據

【12：27】道指期貨跌90點，報34478點；標指期貨跌9點，報4340點；納指期貨跌22點或0.2%，報14779點。

【11：45】內地加強監管之際 便利蜂傳擬赴美上市籌39億元 公司：消息不實

【10：22】滴滴官網已下架滴滴出行App 美國律師所傳將發起集體訴訟

【09：19】蓋茨基金會：若梅琳達無法與蓋茨共事 她將兩年後辭去職務

【09：13】美國聯儲局：啟動削減買債門檻尚未達成 經濟前景的不確定性增加

==以下7月7日（周三）股市==

儲局公布6月議息紀錄顯示，官員普遍認為啟動削減買債門檻未達成，但預計在經濟持續改善的情況下，逐步減少買債的討論將繼續取得進展。美股反覆回升，標指納指再創新高。

不過，多名與會者預計，開始減少資產購買步伐的條件，將比他們在之前會議上預期的時間要早一些。道指收市升104點，收報34681點；標指升14點，收報4358點；納指升1點，報14665點。蘋果股價漲1.8%，連漲7日；亞馬遜（美：AMZN）曾衝破3700美元，創新高。

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10年期債息一度插穿1.3厘，低見1.2996厘，創4個月低位，早前造淡債券的投資者疫狂平倉，引發債價急升，債息急跌。

【美國債息】拆解美債息為何急跌？

據媒體消息，白宮研究是否讓鮑威爾連任聯儲局主席之際，耶倫對鮑威爾的工作表現感到欣慰。

另一方面，據報歐洲央行同意修訂通脹指標，由接近2%調整為2%，並且容許通脹率在必要時高於指標。本次調整被視為容許量寬措施持續推行的重要理據。歐股收市造好，Stoxx 600升0.78%，資源股反彈逾2%。

金價連升5日，紐約8月期金收報1802.1美元，升0.4%，為3周來首次收市高於1800美元關。美滙指數報92.64，升0.1%。

美國能源資訊局（EIA）調高今明兩年石油產量預測，今年由原先跌23萬桶，調降為跌21萬桶，至1110萬桶。油價下挫，紐約8月期油收報72.2美元，跌1.59%；布蘭特9月期油收報73.43美元，跌1.47%。

美國5月JOLTs職位空缺為920.9萬，遜預期的932.5萬，前一個月修正後為919.3萬。

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即市走勢︰

【02：41】道指升41點或0.1%，報34618點；納指跌13點， 報14650點；標指升15點，報4359點

【02：34】部分熱門中概股跌幅擴大，貝殼（美：BEKE）跌超9%，蔚來汽車（美：NIO）跌近8%，滿幫（美：YMM）、好未來（美：TAL）跌超7%，愛奇藝（美：IQ）跌逾6%，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌5%。

【02：34】紐約 8月原油期貨收跌1.17美元，跌幅為1.59%，報72.2美元；倫敦布蘭特9月原油期貨收跌1.1美元，跌幅為1.48%，報73.43美元

【01：56】紐約 8月黃金期貨收漲0.4%，連續第五個交易日上漲，報1802.10美元，為最近三周以來首次收於1800美元上方。

【01：53】新東方（美：EDU）持續下挫，跌幅擴大至近10%，股價曾低見6.905美元，股價續創52周新低。

【01：22】納指掉頭跌7點，報14656點，道指升32點或0.1%，報34610點；標指升8點

【01：16】美聯儲局周三（7月7日）逆回購工具使用規模為7857億美元

【00：46】美股三大指數微升，道指升28點，報34606點；納指升7點，標指升11點；美10年期債息重上1.31厘，報1.3129厘

【22：27】中概電動車股大幅下跌，小鵬汽車（美：XPEV）跌逾6%，蔚來（美：NIO）跌逾5%，理想汽車（美：LI）跌2.5%。

【22：05】道指跌12點，標指升2點，納指破頂後回軟，現升6點。蘋果（美：AAPL）升逾1%，亞馬遜（美：AMZN）升幅收窄至0.5%。

【22：00】美國5月JOLTs職位空缺為920.9萬，遜預期的932.5萬，前一個月修正後為919.3萬。

【21：30】美股開市，道指輕微低開7點，報34570點，納指升0.6%破頂，報14753點，標指升7點，報4350點。滴滴（美：DIDI）跌近5%，報11.905美元。相反，亞馬遜再創新高，高見3733美元，現升0.7%。

【21：08】納指期貨升0.6%，道指期貨則跌37點

【19：44】道指期貨升25點，納指期貨升0.55%。

【17：54】道指期貨升23點，納指期貨升逾0.4%。

【12：13】道指期貨跌15點，報34444點；標指期貨跌不足1點，報4333點；納指期貨升14點或0.1%，報14790點。

【12：08】富時羅素﹕除非滴滴停牌 否則將如期把該股納入指數

【10：20】OPEC+談判未能達成共識 國際油價飆升後轉跌

【10：00】幣安暫停接受歐盟支付系統SEPA存款 多國監管機構連環出手

【08：50】亞馬遜貝佐斯穩坐首富寶座 身家達創紀錄的2110億美元

【07：30】微博盤前曾炒高5成 否認私有化傳言 收市僅升6%

==以下7月6日（周二）股市==

美國6月ISM非製造業指數跌幅超預期，衡量就業的指標顯示收縮 ； 資金避險意識高漲，美滙指數升0.3%至92.52，資金湧入債市，10年期美債息曾跌穿1.35厘，為2月以來首次；道指一度滑落逾400點，納指硬淨，照創新高。

道指收市跌208點，報34577點；標指跌8點，報4343點，結束連續7日升勢；納指升24點，報14663點。

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有市場人士擔心美國經濟增長動力正在減弱，避險升溫，債息下滑 ； 金價反彈，現貨金一度突破1800美元水平，升至近3周新高。紐約期金收市升0.6%，報1794.2美元。

亞馬遜（美：AMZN）新總裁安迪．​賈西（Andy Jassy）接替周一卸任的貝索斯，股價揚4.7%，創歷史新高。蘋果（美：AAPL）升近1.5%，摩通將目標價上調至170美元，預期下半年表現會大幅跑贏大市。

內地網約車公司滴滴出行的應用程式（App）遭下架，股價滑落19.5%，收報12.49美元破底。百度及京東在美國股價均挫約5%。

油組等產油國暫停石油增產磋商，油價創近3年新高後回落，美國白宮新聞發言人普薩基表示，拜登政府正在密切關注油組及其盟友（OPEC+）談判，已經與沙特等油組成員國進行多次高層對話，又指美國對OPEC+正在進行的談判感到鼓舞。

布蘭特期油跌3%，報74.88美元；紐約期油跌1.9%，報73.73美元。

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焦點新聞︰

【滴滴出行】滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象、出行app下架整改 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第五版）

【滴滴出行】傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市 懲罰力度將超阿里巴巴

【滴滴出行】貨車幫BOSS直聘遭網信辦叫停新用戶註冊 與滴滴出行齊於6月美國上市（第二版）

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌208點，收報34577點；標指跌0.2%，收報4343點，結束連續7日升勢；納指升0.2%，收報14663點。

【02：47】納指幾近收復全部失地，僅跌5點， 報14634點，早段曾最多跌109點或0.7%

【02：39】美國能源股ETF在2021年迄今獲得約180億美元資金流入，創最近10年同期新高，且較2020年上半年增長將近兩倍。

【02：33】紐約 8月原油期貨收跌1.79美元，跌幅2.38%，報73.37美元；倫敦布蘭特9月原油期貨收跌2.63美元，跌幅3.41%，報74.53美元

【02：14】美股跌勢略放緩，道指暫跌291點或0.8%，報34494點；納指跌17點或0.1%，報14621點；標指跌20點或0.5%，報4332點；美10年債息跌逾5點子， 報1.3682厘， 早段最低曾跌穿1.35厘， 低見1.3498厘

【01：57】紐約 8月黃金期貨收漲0.6%，報1794.20美元。

【01：57】亞馬遜（美：AMZN）盤中持續走高，現漲近5%，最高報3679.46美元，即市續創歷史新高。此前美國國防部宣布終值JEDI軍用雲設施合約，亞馬遜有望在新合約中獲得部分項目。

【01：19】市場消息指， 大眾汽車將出售其電動車充電企業Electrify America價值10億美元的股權，花旗將協助交易。

【01：19】外電報道，野村證券決定，終止在歐洲和美國提供主要現金經紀業務，並將此決定通報當地監管部門，並告知部分客戶；此前Archegos爆倉事件造成該公司巨大的損失。

【01：19】道指跌308點或0.9%，報34477點；納指跌37點或0.3%，報14062點；標指跌26點或0.6%，報4325點

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了7725億美元

【00：27】道指跌371點或1.1%，報34414點；納指跌82點或0.6%，報14557點；標指跌32點或0.8%，報4319點；恐慌指數VIX升17%， 見6月22日以來高位

【22：51】道指最多跌427點或1.2%， 報34358點

【22：51】道指跌322點，納指逆市升7點。標指破頂後回吐22點，現報4329點。亞馬遜升3.6%。三大中資電動車股轉漲。

【21：56】10年債息跌穿1.4厘，道指跌136點，納指逆市揚，重磅股蘋果（美：AAPL）升近2%，亞馬遜（美：AMZN）新CEO上場，股價漲逾2%破頂。

【21：30】美股開市，道指升16點，報34802點。標指升3點，報4355點。納指升29點或0.2%，報14669點。

【20：48】道指期貨跌20點，納指期貨轉升0.2%。

【20：14】傳微博（美：WB）傳引入國資並私有化，盤前漲逾四成。

【18：42】道指期貨跌16點，納指期貨跌5點。油組等產油國暫停石油增產磋商，國際油價向上，紐油升1.7%，報76.44美元。

【12：20】道指期貨跌18點，報34659點；標指期貨跌3點，報4339點；納指期貨跌10點或近0.1%，報14703點。

【12：16】滴滴出行（美：DIDI）盤前跌逾23%；滿幫集團（美：YMM）盤前跌逾15%；看準網（美：BZ）盤前跌逾9%。

【12：13】道指期貨升46點，報34723點；標指期貨跌不足1點，報4342點；納指期貨跌26點或近0.2%，報14687點。

【11：15】淡馬錫旗下Vertex傳以SPAC形式上市 或成當地首例

==以下7月5日（周一）股市==

美股上周五向上，道指升152點，美股周一美國獨立日假期休市一天，美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨轉升8點，納指期貨跌近0.1%。投資者本周將觀望周四（8日）公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股周一休市 觀望周四FOMC會議紀錄 料披露開始討論減少買債

即市走勢︰

【22：22】美股休市，道指期貨升36點，納指期貨跌15點或0.1%。

【22：20】油價靠穩，布蘭特期油報76.2美元，紐油報75.21美元。OPEC+今晚9時繼續召開視頻會議，就原油增產政策進行磋商。

【19：14】亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯在當地時間周一卸任公司首席執行官，雲計算業務負責人Andy Jassy將會接任CEO。

【18：41】道指期貨轉升8點，納指期貨跌0.08%，標指期貨跌2點。

【12：22】道指期貨跌63點，報34614點；標指期貨跌6點，報4336點；納指期貨跌12點或近0.1%，報14701點。

【11：20】滴滴出行app下架整改、完成美國上市不足一周 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第四版）

【10：55】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。

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責任編輯︰梁浩碩