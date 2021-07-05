【美股期貨】美國獨立日美股周一休市　道指期貨轉升8點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五向上，道指升152點，美股周一美國獨立日假期休市一天，美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨轉升8點，納指期貨跌近0.1%。投資者本周將觀望周四（8日）公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄。

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股周一休市 觀望周四FOMC會議紀錄 料披露開始討論減少買債

即市走勢︰

【19：14】亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯在當地時間周一卸任公司首席執行官，雲計算業務負責人Andy Jassy將會接任CEO。

【18：41】道指期貨轉升8點，納指期貨跌0.08%，標指期貨跌2點。

【12：22】道指期貨跌63點，報34614點；標指期貨跌6點，報4336點；納指期貨跌12點或近0.1%，報14701點。

【11：20】滴滴出行app下架整改、完成美國上市不足一周 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第四版）

【10：55】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。

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責任編輯︰梁浩碩