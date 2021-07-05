【金山軟件】雷軍向金山每名員工派600股約值逾2.6萬元　惟獎勵規模遠遜小米

▲ 【金山軟件】雷軍向金山每名員工派600股約值逾2.6萬元

繼小米 （01810） 向員工授出股份獎勵後，同系金山 （03888） 亦向每位員工獲贈600股。金山董事長雷軍今日（5日）向金山全體員工發信指，「董事會批準我們給金山所有在職正式員工準備了『 特殊的紀念品』 ： 贈予每位金山同學600股金山集團股票，總計約480萬股。」

小米向3904名員工授出股份獎勵 涉逾7000萬股​​【下一頁】

雷軍指出，2021年是金山全面轉型移動互聯網的第十年，也是他出任金山董事長的第十年。這十年里，金山從2010年收入不到10億，到2020年合並收入達120億，這是金山同事們共同努力的豐碩成果。

金山今早中午收報43.55元，跌2.8%。以中午收市價計，每位金山員工獲贈股票約值2.6萬港元。

金山軟件今早發公告稱，董事會根據經修訂計劃的條款，向不超過8000位承授人授出每人600股獎勵股份，合共不超過480萬股獎勵股份。

小米此前向3904名員工，總共授予7023萬股股票，人均獲約1.8萬股小米股份，價值約46.4萬港元。

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編輯：吳敏芳

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