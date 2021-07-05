全球兩成碳排放有價　歐盟碳定價最高　擬2023年增進口產品稅收

▲ 為了減少碳排放，各國將原本無代價排放二氧化碳的行為，制訂了一個單位排放費用。

為了減少碳排放，各國將原本無代價排放二氧化碳的行為，制訂了一個單位排放費用，並名為「碳定價」。世界銀行的調查顯示，引入該機制的國家和地區，截至2021年已達64個。而由2011年開始計算，參與的國家和地區大增3倍。

據《日經中文網》報道，中國上海建立並即將使用新的交易所，並決定以2,000家電力公司為目標。其實上海過去一直使用「上海碳排放交易市場」。但中國目前建立的全國碳交易平台，「全國碳排放權交易市場」啟用之後，世界溫室氣體的覆蓋率，將由15%增加至21.5%。

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現在兩成碳排放有價。世界銀行更指，兩成有價的碳排放中，有關的收費和稅收達530億美元。雖然世界銀行將每噸二氧化碳的定價水平，列為40至80美元，但參與的國家和地區當中，只有歐盟達標。

國家和地區之間的碳定價存有差異。歐盟由於碳定價最高，憂慮成本較其他高會影響競爭力。歐盟提出在2023年前，引入「碳邊境調節稅」。並希望通過增加進口產品的成本，保持歐盟內生產產品的競爭力。

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責任編輯：馬意文