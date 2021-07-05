  • 32°C
香港時間 : 2021705日 (一) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球兩成碳排放有價　歐盟碳定價最高　擬2023年增進口產品稅收

商業 12:16 2021/07/05

分享：

為了減少碳排放，各國將原本無代價排放二氧化碳的行為，制訂了一個單位排放費用。

為了減少碳排放，各國將原本無代價排放二氧化碳的行為，制訂了一個單位排放費用，並名為「碳定價」。世界銀行的調查顯示，引入該機制的國家和地區，截至2021年已達64個。而由2011年開始計算，參與的國家和地區大增3倍。

據《日經中文網》報道，中國上海建立並即將使用新的交易所，並決定以2,000家電力公司為目標。其實上海過去一直使用「上海碳排放交易市場」。但中國目前建立的全國碳交易平台，「全國碳排放權交易市場」啟用之後，世界溫室氣體的覆蓋率，將由15%增加至21.5%。

【網銷商機】香港成去年最強跨境網購市場　消費者著重價格及送貨安排

【專利申請】三星電子註冊逾1.9萬項專利　數量為韓企之首

現在兩成碳排放有價。世界銀行更指，兩成有價的碳排放中，有關的收費和稅收達530億美元。雖然世界銀行將每噸二氧化碳的定價水平，列為40至80美元，但參與的國家和地區當中，只有歐盟達標。

國家和地區之間的碳定價存有差異。歐盟由於碳定價最高，憂慮成本較其他高會影響競爭力。歐盟提出在2023年前，引入「碳邊境調節稅」。並希望通過增加進口產品的成本，保持歐盟內生產產品的競爭力。

【5000元消費券】一田推3大消費券優惠　期望帶動銷情升5%至8%

責任編輯：馬意文

相關文章

【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌
2021/04/23
【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌
【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權
2021/06/03
【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權
【ESG】信和置業夥科大　制定全方位淨零碳排放計劃
2021/06/05
【ESG】信和置業夥科大　制定全方位淨零碳排放計劃
豐田擬於2035年實現工廠碳中和　全球氣候升温　
2021/06/15
豐田擬於2035年實現工廠碳中和　全球氣候升温　

你可能感興趣

【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌
13:44 2021/04/23
【減碳商機】投放數十億美元做環保工作　雀巢相信消費者終會「獎勵」品牌
【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權
16:23 2021/06/03
【Tesla】Tesla遭業內人士狠評　福特前CEO：過份依賴碳排放權
【ESG】信和置業夥科大　制定全方位淨零碳排放計劃
17:50 2021/06/05
【ESG】信和置業夥科大　制定全方位淨零碳排放計劃
可持續發展 電力 世界銀行 歐盟 上海 銀行 中國

上一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞App推新一周優惠　最抵18元歎吉列脆雞飯Tastic配中汽水

下一篇文章

【網銷商機】香港成去年最強跨境網購市場　消費者著重價格及送貨安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版