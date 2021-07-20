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【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）

Hot Talk 15:20 2021/07/20

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【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　送39萬元日產7人車

疫苗接種人數不斷增加，中信股份 （00267） 推出疫苗接種大抽獎，即日起開始接受登記，至9月18日下午6時截止，完成接種兩劑疫苗的合資格香港居民可登記參加抽獎。凡年滿 18 歲並已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可通過廠商會「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃進行抽獎。

一文看清所有疫苗抽獎優惠【下一頁】

中信股份贊助的禮品將會透過香港中華廠商聯合會（廠商會）「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃送出。參加者需要以手機登入「e 健行」系統登記，抽獎將於9月29日進行，抽獎詳情可【按此】了解。

廠商會「有種‧有賞」抽獎詳情【下一頁】

是次中信提供予廠商會抽獎的獎品，包括價值港幣39萬元日產Serena 電氣化七人車一輛，兩份價值分別為港幣10萬元的中信銀行（國際）信用卡免找數簽帳額，以及350份其他獎品。

其他獎品中，包括100位得獎者將各得價值1,000元的麥當勞現金券，100位得獎者將各得價值1,000元的大昌行食品專門店現金券，100位得獎者將各得價值1,000元的Nature’s Care維他命及營養補充品，另50位得獎者將各得價值2,000元的ComNet 24個月YouCLink家居電話服務（含室內無線電話機）。

相關文章：【疫苗優惠】總商會疫苗抽獎加碼至4300萬元　送出3部平治房車、購物餐飲禮券等（附登記網址）

相關文章：【疫苗優惠】恒基兆業300両黃金抽獎登記開始　逾51萬人登記、頭獎獲足金60両（附網址、6次抽獎日期）

相關文章：【疫苗優惠】新鴻基地產「日日有獎抽」抽獎逾45萬人登記　7月1日起每日送兩部iPhone12（附登記網址）

港股 疫苗 信用卡 麥當勞 中信股份（00267）

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