自民黨成東京都議會第一大黨 執政聯盟選情反失利

東京都議會選舉於周日（4日）舉行，並於凌晨開票公布選舉結果。選舉結果顯示，127個議席中，自民黨取得33席，成為東京都議會第一大黨，但自民黨與公明黨聯盟議未能達到議席過半。今次選舉被視為秋季日本眾議院大選前哨戰，是次失利勢對日本首相菅義偉及其聯合執政黨造成打撃。

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是次東京都議會選舉於周日舉行，共有271名候選人競逐127個議席。選舉結果指，自民黨取得33席，較選前25席增加8席，取代東京知事小池百合子擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」，成為東京都議會第一大黨。「都民第一會」則獲得31席，較選前的46席大幅減少15席。

此外，最大反對黨立憲民主黨則由選前的7席增加至15席、日本共產黨增加1席，取得19席。至於公明黨則取得23席，與自民黨聯盟合共獲得56席，兩黨議席總數未能達議會過半數的64席。

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是次選舉投票率只有42.39%，遠低於2017年的東京都議會選舉投票率的51.28%，亦是自1997年的40.8%以來最低的一次。當地傳媒指，是場議會選舉被執政黨視為秋季眾議院大選前哨戰，執政黨選情失利可能是選民不滿首相菅義偉處理新冠肺炎疫情手法，以及在疫情下堅持如期舉行東京奧運。

責任編輯：郭麗明