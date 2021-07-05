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【字節跳動】字節跳動：售TikTok人工智能技術不實　僅向外資企業提供相關服務（第二版）

股市 14:32 2021/07/05

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【字節跳動】字節跳動：售TikTok人工智能技術不實　僅向外資企業提供相關服務（第二版）

外電報道，字節跳動（ByteDance）為了在首次公開發行（IPO）之前拓展收入來源，正向位於中國以外的網站及應用程式（apps）出售旗下TikTok所採用的部分人工智能（A.I）科技。字節跳動其後澄清稱，有關出售的報道不實，相關業務只是提供技術服務，並不會出售任何算法或者AI技術代碼。

報道指，字節跳動已在6月低調地推出新部門BytePlus，客戶遍布全球，包括美國。據有關網站顯示，BytePlus初期客戶除TikTok外，還包括美國服飾應用程式Goat、新加坡旅遊預訂網站WeGo、印度線上購物網站初創公司Chilibeli。

字節跳動可查看美國用戶數據，詳見【下一頁】

BytePlus向企業提供利用TikTok「秘密成分」的機會，例如通過向用戶推薦他們喜歡的視頻，來保持用戶活躍度的算法，令企業可以利用有關技術，向其客戶提供個性化的應用程式及服務。

字節跳動提供的其他軟件服務，包括自動翻譯字詞及語句、實現視頻效果、數據分析及管理工具。當用戶在鏡頭前跳舞或擺動身體，BytePlus的電腦版本技術可以偵測及追蹤由頭至腳的18個部位，適合美妝或服飾的應用程式使用。

字節跳動去年收入升逾一倍，詳見【下一頁】

BytePlus已在新加坡總部、倫敦及香港招聘員工，加盟的員工有來自微軟及IBM。BytePlus的工具看似可以與亞馬遜網上服務、Google、IBM、微軟等人工智能服務比併，也能與阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 及騰訊 （00700） 爭鋒。

（第二版加入字節跳動回應）

相關文章：【頭騰大戰】騰訊副總裁「豬食論」掀罵戰 字節跳動斥遭騰訊屏蔽封禁3年（第二版）

相關文章：滴滴出行下架影響市場氣氛　科網股挫、美團曾跌半成、快手見上市新低

 

編輯：陳韻妍

港股 人工智能 字節跳動 騰訊控股（00700） 抖音 阿里巴巴－SW（09988） 香港 IPO 服務 美國

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