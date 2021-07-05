【新冠疫苗】僅67%接種最少1劑 未達成拜登美國獨立日目標

美國總統拜登與5月時提出，希望在7月4日﹑美國獨立日前為70%成人最少接種1劑新冠疫苗。美國疾控中心（CDC）表示，約67%成人最少接種1劑新冠疫苗，意味拜登7月4日目標並未達成。有美國媒體報道，年輕人接種疫苗意欲最低。

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美國白宮上月承認或需多數周時間，才能達成7月4日目標。CDC上周五（2日）表示，超過1.72億美國人，即67%成人最少接種1劑，約1.56億人，即47%已接種2劑。（編按：部分美國人接種1劑強生疫苗已完成接種）

對於未能達成目標，白宮前高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）讚揚拜登（Joe Biden）設立接種目標，以及連串配合的鼓勵計劃，有助提高民眾對疫苗的認識及關注，即使最終未能達標，仍是值得嘉許的舉動。

根據CDC數據，美國平均每日接種疫苗數目有所下降。目前平均每日接種少於30萬劑，對比拜登5月宣布目標時，平均每日接種82萬劑明顯下降。宣布目標後，美國各地官員接連推出「谷針」措施，包括抽獎等增加國民接種意欲。美國電視廣播網哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，雖然這些措施短期內令疫苗接種速度激增，但6月時接種水平再度回落。

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據悉，目前美國接種意欲最低群組仍是年輕人。根據CDC數據，18至24歲人士中不足1半最少接種1劑疫苗。CDC調查發現，40歲以下未打算接種疫苗成年人中，只有26%受訪者擔心受到感染。惟衛生官員警告，近月出現更具傳染性的變種病毒，或增加未接種疫苗人士的感染風險。

斯拉維特表示，年輕人此前非高危族群，或對接種疫苗未感到有迫切性。隨著政府疫苗接種計劃推進，更多人已接種疫苗，年輕人更加不會感到有接種的迫切性。

責任編輯：李俊儀