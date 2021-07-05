【騰訊股價】ATMX挫騰訊曾跌4%　逾2000買盤560元排隊入貨惟一沖即散

▲ 【騰訊股價】ATMX挫騰訊跌逾2% 逾2000買盤560元排隊入貨惟一沖即散

滴滴出行（美：DIDI） App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，本港新經濟股受累，ATMX下挫，其中騰訊 （00700） 午後曾跌最多4.5%，低見548.5元，收報554元，跌3.6%，成交241億元。投資者今早趁機低撈騰訊，逾2000買盤於560元排隊入貨，惟一沖即散。

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早上11時18分，騰訊於560元價位合共排出2300個買盤，涉69.3萬元，其後買盤全數遭沖散。

早上11時37分，投資者於550元再排1100個買盤博撈底，涉38.3萬股。

截至中午收市，騰訊於550元的買盤增加至2100個，涉63.8萬股或3.5億元。

騰訊午後550元買盤曾增加至3600個，涉100萬股，惟騰訊午後一度跌穿550元，低見548.5元，逾3000買盤亦遭衝散。騰訊最終554元，投資者續於550元排出2000個買盤，涉86.8萬股。

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責任編輯︰梁浩碩