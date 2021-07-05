滴滴出行下架釀科網股小股災、美團跌逾半成、快手見上市新低

▲ 美團曾跌半成，跌幅為ATM中最多。

中概新股滴滴出行（美：DIDI） App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，反映內地監管浪潮未完，消息引發本港科網小股災，恒生科指全日跌2.3%，收7712元。

交銀國際：互聯網股下半年料續波動 部分股票已「非常便宜」【下一頁】

AMT股價今日下跌，美團 （03690） 全日跌5.6%，收287元，盤中低見280元，創1個月低，成交額11億元，是AMTX中表現最差。另外，騰訊 （00700） 跌3.6%，收554元，盤中低見548.5元。阿里巴巴 （09988） 現跌2.8%，收206元。京東 （09618） 亦跌2.9%，收報292元。

傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市 懲罰力度將超阿里巴巴【下一頁】

滴滴出行App下架整改 國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息【下一頁】

另外，快手 （01024） 全日跌5.9%，收報172.4元，為表現最差科指成份股，盤中低見170元，創上市新低。嗶哩嗶哩 （09626） 跌3.7%，收報900元；百度 （09888） 跌4.1%，收185.3元。

相關文章：【滴滴出行】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

【開市9點半】滴滴遭下架整改 憂遭重罰 無申報網絡安全審查？

編輯：吳敏芳

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>



一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

