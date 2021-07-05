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滴滴出行下架影響市場氣氛　科網股挫、美團曾跌半成、快手見上市新低

股市 11:12 2021/07/05

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美團(0曾跌半成，跌幅為ATM中最多。

中概新股滴滴出行（美：DIDI） App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，反映內地監管浪潮，本港科網股下挫。美團 （03690） 曾跌半成，低見288.2元，最新報291.2元，跌4.2%；阿里巴巴 （09988） 現跌2.4%，最新報207元；騰訊 （00700） 現跌2.4%，最新報561元，創1個月低；京東 （09618） 亦跌2.7%，最新報292.8元。

滴滴出行App下架整改　國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息【下一頁】

另外，快手 （01024） 亦跌近半成，最新報174.6元，盤中低見174.4元，創上市新低。嗶哩嗶哩 （09626） 跌2%，最新報915.5元；百度 （09888） 跌3.9%，最新報185.8元。

恒生科指現跌1.8%，最新報7752點。

相關文章：【滴滴出行】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊　連續3家美國中概股新股成監管對象

【開市9點半】滴滴遭下架整改　憂遭重罰　無申報網絡安全審查？

編輯：吳敏芳

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港股 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 美團－W（03690） 滴滴出行 京東集團—SW（09618）

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