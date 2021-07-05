滴滴出行下架影響市場氣氛　科網股挫、美團曾跌半成、快手見上市新低

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【滴滴出行】滴滴出行app下架整改、完成美國上市不足一周 環時：不容網企掌握個人訊息勝國家（第四版）
中概新股滴滴出行（美：DIDI） App涉嚴重違法收集使用個人信息遭下架整改，反映內地監管浪潮，本港科網股下挫。美團 （03690） 曾跌半成，低見288.2元，最新報291.2元，跌4.2%；阿里巴巴 （09988） 現跌2.4%，最新報207元；騰訊 （00700） 現跌2.4%，最新報561元，創1個月低；京東 （09618） 亦跌2.7%，最新報292.8元。
滴滴出行App下架整改 國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息【下一頁】
另外，快手 （01024） 亦跌近半成，最新報174.6元，盤中低見174.4元，創上市新低。嗶哩嗶哩 （09626） 跌2%，最新報915.5元；百度 （09888） 跌3.9%，最新報185.8元。
恒生科指現跌1.8%，最新報7752點。
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編輯：吳敏芳
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