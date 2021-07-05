英國料預期解封 專家警告恐成「變種病毒工場」

▲ 英國估計會如期解封。

英國新冠疫情持續惡化，每日新增確診人數不減。有傳英國政府卻即將宣布，如期在7月19日解封，解除餘下的多項法定強制防疫措施。然而專家警告，如期解封恐怕會將英國變成「變種病毒工場」。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）預計在周一（5日）宣布，英國最後階段解封的詳情，包括解除多項法定強制防疫措施，如放寬已接種疫苗人士的旅遊及隔離限制和解除強制口罩令等。

按照周日（4日）最新數據，英國接種最少一劑疫苗的成年人達86%。雖然近來確診人數回至今年1月以來的高位，但英國政府指稱因疫苗已有效減少新冠重症及死亡率，接種人數持續上升，遂決定如期解封。

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據悉，新任衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）認同如期解封，聲稱新冠肺炎病毒勢難完成消滅，英國社會需要找到方法與其並存，一如對待流感病毒。同時，賈偉德指目前疫苗有效對抗變種病毒，不認為解封會產生更危險的變種病毒。

聖安德魯斯大學（University of St Andrews）教授萊歇爾（Stephen Reicher）指摘英國政府把防疫責任轉嫁至民眾，將防疫變成個人選擇，亦對賈偉德輕視新冠肺炎疫情感到恐懼。倫敦大學學院的行為改變中心總監米基（Susan Michie）則批評，忽視及容忍社區傳播率上升猶如將英國極速打造成一所「變種病毒工場」。

英國解除多項法定防疫措施（部分）

－容許完成疫苗接種人士前往黃色旅遊名單的國家或地區，回英後免除強制自我隔離。

－除進出醫院及其他醫療建築外，民眾可自由選擇是否佩戴口罩。

－曾與確診者接觸的完成疫苗接種人士免除強制自我隔離。

－終止校園「氣泡」計劃，校內有人確診亦無需同校學生在家隔離。

－酒吧及餐廳顧客不需強制掃瞄國民保健服務（NHS） QR code。

責任編輯：吳漢培