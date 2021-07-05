菲律賓軍機墜毀50人罹難 包括3名平民枉死

▲ 菲律賓一架載有近百名乘客的軍機周日（4日）於南部墜毀。

菲律賓一架載有近百名乘客的軍機周日（4日）於南部墜毀，機上大部分乘客為應屆空軍畢業生。菲律賓國防部指空難造成50人死亡，包括47名乘客及3名於地面上的平民，另有49名乘客受傷。

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涉事飛機型號為C-130運輸機，載有96名棉蘭老島（Mindanao）卡加延·德奧羅（Cagayan de Oro）部隊成員。

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飛機周日中午準備降落於南部蘇祿省霍洛群島（Jolo island）時，但因錯過跑道而墜毀，機上部分乘客於墜毀時跳出機艙求生。而飛機於一個礦場附近墜毀後起火。

菲律賓媒體Pondohan TV於社交媒體發布的照片顯示，失事飛機殘骸瞬間遭火焰吞噬，而墜機地點附近的民居上空的升起濃濃黑煙。

菲律賓空軍參謀長索貝哈納（Cirilito Sobejana）表示，機上有47名乘客罹難，並有49人受傷。當局已將傷者送往附近的軍事醫院治療。

而菲律賓國防部周日公布，地面上有3名平民因墜機意外而死亡，另有4名平民受傷。軍方初步相信是次空難屬於意外事故，不涉及外部襲擊。

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是次為菲律賓軍方傷亡最慘重的一次空難，有菲律賓議員表示這已經是今年第三次出現大規模傷亡的航空事故，質疑政府用公帑購買有缺陷的飛機。

美國有綫新聞網絡（CNN）指出，涉事飛機近期才運抵菲律賓，是美國透過對外軍事援助計劃向菲律賓提供的兩架飛機之一。

責任編輯：鄭錦玲