▲ 【滴滴出行】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

中國網絡安全審查辦公室（網信辦）昨晚要求剛在美國上市的滴滴出行（美：DIDI）將應用程式下架，周一（5日）再對兩家6月在美國完成上市的中概股應用程式app出手。網信辦今早表示，因應 《網絡安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」實施網絡安全審查。 為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間運滿滿、貨車幫、BOSS直聘停止新用戶註冊。

滴滴出行App下架整改 國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息，可見【下一頁】

運滿滿、貨車幫母企 滿幫集團（美：YMM）是中國最大貨車匹配資訊平台，公司具「內地貨車界Uber」之稱，滿幫集團於6月22日以每股19美元上市，股東包括紅杉資本、軟銀、騰訊 （00700） 等。

滿幫集團上周五收報18.7美元。

BOSS直聘母公司則為 看準網（美：BZ）為內地招聘平台，於6月11日在美國上市，公司上市價為19美元，首日大升96%，上周五收報36.86美元。騰訊同樣是看準網股東，持股約12.2%股權。

作為三家受影響的中概股股東，騰訊今早股價跌2%，暫報563.5元，滴滴出行、滿幫股東的軟銀（日：9984）股價更跌5%。

【騰訊持股】Boss直聘母企「看準網」首掛升近一倍 集資近71億元

【新股IPO】「貨車界Uber」滿幫集團美國IPO擬上限19美元定價 籌122億元

相關文章：

「貨車界Uber」滿幫集團盤前回吐逾2% 創始人張暉成中國新晉億萬富豪

【新股IPO】滴滴出行首掛獲MSCI、富時羅素納入旗下指數

【新股IPO】滴滴出行美國IPO擬以上限14美元定價 集資312億元

記者：麥德銘

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>



一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：

https：//bit.ly/3pPwtuA