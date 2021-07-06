【滴滴出行】滴滴出行App下架盤前急挫25% 貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊、滿幫急瀉16%、看準網跌7%

▲ 【滴滴出行】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

滴滴出行（美：DIDI）剛在美國完成上市，周日（7月4日）被中國網絡安全審查辦公室（網信辦）要求將滴滴出行App下架。不單滴滴出行遇監管風波，與滴滴出行同於6月上市的滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）也因捲入 網絡安全審查，而須暫停旗下應用程式「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」的新客戶註冊。

三股盤前急挫， 滴滴現跌25.6%，跌穿IPO發行價14美元、滿幫集團現跌16%、看準網現跌8%。

網信辦周一（5日）早上表示，因應 《網絡安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」實施網絡安全審查。 為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間運滿滿、貨車幫、BOSS直聘停止新用戶註冊。

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運滿滿、貨車幫母企 滿幫集團（美：YMM）是中國最大貨車匹配資訊平台，公司具「內地貨車界Uber」之稱，滿幫集團於6月22日以每股19美元上市，股東包括紅杉資本、軟銀、騰訊 （00700） 等。

滿幫集團上周五收報18.7美元。

BOSS直聘母公司則為 看準網（美：BZ）為內地招聘平台，於6月11日在美國上市，公司上市價為19美元，首日大升96%，上周五收報36.86美元。騰訊同樣是看準網股東，持股約12.2%股權。

作為三家受影響的中概股股東，騰訊半日股價跌3.9%，暫報552元，滴滴出行、滿幫股東的軟銀（日：9984）股價更跌5.15%。

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BOSS直聘表示，高度程視並積極配合網絡安全審查工作，全面排查和防範網絡安全風險，並在相關部分監督下，全力保障各項數據安全，不斷提升網絡安全意識和能力，切實履行企業責任。

滿幫集團也表示，會積極配合審查工作，接受監管部門監督和指導。

（第二版加入兩家公司回應）

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記者：麥德銘

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