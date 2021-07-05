▲ 諾誠健華股價升逾1% 內地基金股東獲提早解禁禁售股份

去上市的熱門醫藥股諾誠健華 （09969） 公布，與內地基金正心谷資本達成協議解除部分禁售協議，自7月3日起生效。該中資基金持有公司3000萬股禁售股份，市值超過8億元。惟諾誠健華股價今早不跌反升，現升1.3%，最新報27.75元，盤中最高見28.35元，成交額6.1億元。

諾誠健華今年5月發公告稱8名主要股東自願簽訂禁售協議，合共涉及公司逾5成股權，惟事隔兩月即有股東轉軚。集團昨晚發公告，已與內地基金正心谷資本達成協議解除部分禁售協議，較原定期限提早逾一個月解禁。

正心谷目前持有約1.14億股或7.57%諾誠健華股份，今次率先解禁部分，相當於該基金持有該股的約四分一股份 。諾誠健華上周一（6月28日）股價創下29.1元的上市新高。

諾誠健華認為，該部分解除將不會影響其目前的業務運營或其長遠價值。

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編輯：吳敏芳

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