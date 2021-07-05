【維他奶】維他奶曾急挫15%破底　內地網民籲抵制維他奶、商戶下架

▲ 內地傳媒報道，全國多地商戶自發下架維他奶產品。維他奶股價今早低開一成。

七一當日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警員的50歲疑兇梁健輝證實為維他奶 （00345） 香港採購部採購主任。維他奶周五（7月2日）的內部通告在網上傳開，指梁在銅鑼灣事件中不幸逝世，公司向他的家人致以慰問，有關內容引發內地網民不滿，呼籲抵制維他奶。內地傳媒發現，全國多地商戶自發下架維他奶產品。

維他奶股價今早低開一成，曾跌一成半，中午收報26元，跌11.6%，成交額8.09億元。

維他奶在內地的代言人演員龔俊、任嘉倫的工作室，此前接連發布聲明稱，終止與維他奶品牌的一切合作。

維他奶周六（3日）凌晨發表聲明，稱集團全力支持香港當局根據國安法全面調查案件。到當日中午，維他奶官方微博再發表聲明，稱周五網上流傳的文件，由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，措辭極為不當，保留追究權利；又就有關事件引起不滿致歉，並嚴厲譴責暴力。

據維他奶最新財政年度資料，維他奶全年度收入75.2億元，當中內地業務期內增長達11%、佔公司整體收入66%，而香港業務跌12%、收入佔25%。

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