【港股市況】恒生指數午後跌近200點　美團曾挫近8%、騰訊跌近4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股未能承接美股上周五升勢，大市低開逾200點。恒生指數開報28098點，跌211點，早段一度倒升，惟其後再度向下，恒生指數半日跌128點，報28181點，成交885億元。恒生科技指數跌2.2%，報7716點。新經濟股下挫；美團 （03690） 挫逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%；快手 （01024） 跌6%；維他奶 （00345） 跌逾11%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【大行看法】花旗黃栢寧：下半年港股氣氛改善 薦四大投資主題

【大行看法】交銀國際：互聯網股下半年料續波動 部分股票已「非常便宜」

即市走勢︰

【14：39】騰訊 （00700） 跌幅略收窄至3.5%，報554.5元；美團 （03690） 跌半成，報287.8元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾1%。

【14：30】汽車股逆市造好，其中長汽 （02333） 升幅擴大至逾8%，高見26.7元。

【14：23】大市跌幅略收窄至150點以內，跌137點，報28173點；科指跌2.4%，報7704點。

【14：17】利郎 （01234） 逆市升兩成，破頂高見6.06元，成交5892萬元。

【14：13】阿里巴巴 （09988） 午後曾跌逾3%，低見205元；騰訊 （00700） 跌4%，低見548.5元；美團 （03690） 曾跌近8%，低見280元，小米 （01810） 跌逾1%。

【14：12】東岳 （00189） 升逾15%，破頂高見7.97元，成交3.5億元。

【14：10】諾誠健華 （09969） 最新升幅擴大至逾8%，高見29.75元，成交近7億元。

【14：05】騰訊雲支援日本直播平台Yell Live 能提供美顏特效以及其他功能

【13：43】金山軟件 （03888） 跌近4%，低見43元。

【13：31】滙豐 （00005） 股價逆市向上，升近0.9%；友邦 （01299） 升逾1%。

【13：28】聖馬丁國際股權 （02941） 升兩倍，破頂高見0.035元，成交268.3萬元。

【13：23】美團 （03690） 跌幅擴大至逾7%，低見282.2元；大市跌近200點，報28112點。

【13：16】大市最新跌約170點，報28139點。科指跌2.6%，報7681點。

【13：11】石四藥 （02005） 升一成，破頂高見7.98元。

【13：04】美團 （03690） 跌6%，低見285.4元。

【13：00】恒指午後初段跌約130點，報28179點；科指跌近2.3%，報7714點。

【12：56】港股下午開市前，恒指黑期跌約53點。

【12：34】雷軍向金山每名員工派600股約值逾2.6萬元 惟獎勵規模遠遜小米

【12：00】恒生指數半日跌128點，報28181點，成交885億元。恒生科技指數跌2.2%，報7716點。新經濟股下挫；美團 （03690） 挫逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%；快手 （01024） 跌6%；維他奶 （00345） 跌逾11%。

【11：34】舜宇 （02382） 逆市升逾3%，高見246元；瑞聲 （02018） 亦升近1%，高見57.85元。

【11：28】大市跌逾百點，恒指報28183點，跌127點；科指跌2.2%，報7719點。

【11：27】美團 （03690） 最新跌逾半成，低見288.2元；騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，低見557元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；小米 （01810） 跌逾1%。

【騰訊股價】ATMX挫騰訊跌逾2% 逾2000買盤560元排隊入貨惟一沖即散

【11：16】完美醫療 （01830） 升幅擴大至一成，高見9.68元，成交7002萬元。

【11：14】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.3%；友邦 （01299） 升0.8%。

【11：13】滴滴出行下架影響市場氣氛 科網股挫、美團曾跌半成、快手見上市新低

【11：11】中國軟件 （00354） 升幅進一步擴大至逾13%，破頂高見14.88元，成交7.2億元。

【11：06】車股吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 最新分別升逾5%。長汽 （02333） 升逾6%；廣汽 （02238） 升0.4%。

【11：05】大市最新偏軟跌約40點，報28271點；科指跌1.8%，報7752點。

【11：03】快手科技 （01024） 跌逾4%，低見174.4元新低。

【11：01】諾誠健華 （09969） 升幅擴大至近4%，高見28.65元。

【10：59】貨車幫、BOSS直聘遭叫停新用戶註冊 連續3家美國中概股新股成監管對象

【10：57】東方海外 （00316） 股價升一成，破頂高見185.9元。

【10：51】聖馬丁國際股權 （02941） 飈升1.6倍，高見0.026元，成交82萬元。

【10：48】鱷魚恤 （00122） 回吐逾15%，低見0.49元。

【10：46】歸創通橋掛牌最多升38% 一手帳面最多賺8025元

【10：35】中國軟件 （00354） 升幅擴大至逾11%，高見14.56元。

【10：30】美團 （03690） 最新跌逾4%，報291.4元。

【10：27】完美醫療 （01830） 獲主席增持，股價升逾6%，高見9.44元，成交3430萬元。

【10：23】賞之味 （08096） 升逾四成，破頂高見0.166元，成交410萬元。

【10：19】多隻內險股破底。國壽 （02628） 曾低見15.26元，最新報15.34元，轉升0.1%；平保 （02318） 跌近1%，低見73.9元；新華保險 （01336） 跌0.6%，低見25.5元。另一方面，財險 （02328） 升逾3%，高見7.23元。

【10：17】三桶油向上，中石油 （00857） 升近3%，高見3.91元。另外，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：10】森松國際 （02155） 續升逾17%，高見11.98元。

【10：05】滙盈 （00821） 以4500萬元人民幣向創夢天地 （01119） 收購彩虹軟件、女媧軟件及海豚軟件，以及按2800萬元人民幣向創夢天地收購Dream Impression公司全部股本，總代價7300萬元人民幣。滙盈股價升38%，高見0.36元＿

【10：04】本港地產股造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 及信置 （00083） 分別升逾1%。

【10：00】中芯國際跌逾1%見1個月低位 核心技術人員吳金剛離職

【10：00】受美團 （03690） 等新經濟股拖累，大市再轉跌約25點。

【09：59】快手科技 （01024） 再跌逾2%，低見176.6元再創上市後新低。

【09：53】吉利 （00175） 反彈幅度擴大至半成，高見24.6元。

【09：52】諾誠健華 （09969） 公布，已同意部分解除就LVC實體持有的3000萬股的禁售承諾，諾誠健華升逾2%，高見28.35元。

諾誠健華股價升逾1% 內地基金股東獲提早解禁禁售股份

【09：50】贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，高見121.6元，成交4.1億元。

【09：48】美團 （03690） 早段曾急挫半成，最新跌幅收窄至逾2%，報296.4元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%。

【09：47】大市轉升，恒指最新升4點，報28314點。

【09：47】中國6月財新綜合PMI為50.6，前值53.8 。中國6月財新服務業PMI為50.3，前值55.1，較預期的54.9為低。

【09：46】中國軟件 （00354） 升逾7%，高見14.08元，成交2.7億元。

【09：44】港股早段跌幅收窄至約30點，報28277點，跌32點；科指跌0.8%，報7828點。

【09：43】維他奶急挫15%破底 內地網民籲抵制維他奶、商戶下架

【09：41】汽車股逆市向上，吉利 （00175） 反彈逾2%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 亦升逾2%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【09：39】和黃醫藥 （00013） 回吐近7%，低見58.3元；奈雪的茶 （02150） 逆市反彈近2%，高見17元。

【09：37】內媒報道，全國多地商戶自發下架維他奶產品，維他奶 （00345） 股價早段跌幅擴大至逾14%，破底低見25元。

【09：35】中車時代電氣 （03898） 逆市升逾8%，破頂高見48.9元。

【09：33】長實 （01113） 逆市升近2%，破高見54.9元。李嘉誠基金會公布，於6月25日、28日、29日和30日4個交易日，在場內購入1685萬股長實股份，涉資約9027萬元。按證券條例，被視為李澤鉅於長實權益由45.63%增至45.68%，李嘉誠權益由45.57%增至45.61%。

【李嘉誠增持】李嘉誠家族4日斥9027萬元增持長實 注資後累購2億元

【09：31】美團 （03690） 早段跌逾4%，低見288.2元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌近1%。

【09：29】現代牧業 （01117） 發盈喜，股價升逾4%。

【09：28】先施 （00244） 逆市再升一成，開報0.61元。

【09：26】中升控股 （00881） 破頂升一成，開報76.8元。中升以每股63.4元配售4725.3萬股新股予兩個由高瓴任獨家投資經理的有限合夥企業，集資近30億元。

【配股潮】中升折讓9%配股集資約30億 獲高瓴認購

【09：24】王氏港建 （00532） 公布，控股股東兼執行董事王忠桐不擬進行可能私有化，股價今早復牌後跌近39%，報0.97元，成交28萬元。

【09：22】恒生指數開報28098點，跌211點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逾1%；維他奶 （00345） 跌逾11%；歸創通橋 （02190） 開報55元，高招股價近29%。

【09：14】期指開報28190點，升41點。

【08：57】歸創通橋 （02190） 今日掛牌。上周五暗盤造好，一度升逾4成，於富途暗盤交易場，歸創通橋收報55.85元，較招股價42.7元高30.8%。

【新股IPO】歸創通橋2190暗盤收升30% 一手帳面賺6575元

【新股IPO】歸創通橋2190逾43萬人認購 超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）

【08：51】恒指黑期升約100點，報28364點；道指期貨跌50點，報34627點。

【08：42】【配股潮】滙盈折讓18%配股 集資6990萬元

【08：35】騰訊上半年投資27間遊戲公司 平均7日投資一間

【07：53】現代牧業料中期溢利不低於4.6億元人民幣 按年增長至少一倍

【07：45】完美醫療健康主席增持130萬股 涉1157萬元

【07：45】港股ADR收報28403點，升92點。滙豐 （00005） ADR折合報44.8元，跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報576.25元，升1.75元或0.3%。

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【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。

【開市9點半】滴滴遭下架整改 憂遭重罰 無申報網絡安全審查？

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責任編輯︰梁浩碩