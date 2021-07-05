【港股市況】恒生指數低開211點後倒升　美團曾急挫半成、維他奶跌逾14%破底（不斷更新）

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【中芯981】中芯國際跌逾1%見1個月低位 核心技術人員吳金剛離職
美股上周五向上，道指升152點，至於港股今早未能承接美股升勢，大市低開逾200點。恒生指數開報28098點，跌211點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逾1%；維他奶 （00345） 跌逾11%；歸創通橋 （02190） 開報55元，高招股價近29%。
即市走勢︰
【10：05】滙盈 （00821） 以4500萬元人民幣向創夢天地 （01119） 收購彩虹軟件、女媧軟件及海豚軟件，以及按2800萬元人民幣向創夢天地收購Dream Impression公司全部股本，總代價7300萬元人民幣。滙盈股價升38%，高見0.36元＿
【10：04】本港地產股造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 及信置 （00083） 分別升逾1%。
【10：00】中芯國際跌逾1%見1個月低位 核心技術人員吳金剛離職
【10：00】受美團 （03690） 等新經濟股拖累，大市再轉跌約25點。
【09：59】快手科技 （01024） 再跌逾2%，低見176.6元再創上市後新低。
【09：53】吉利 （00175） 反彈幅度擴大至半成，高見24.6元。
【09：52】諾誠健華 （09969） 公布，已同意部分解除就LVC實體持有的3000萬股的禁售承諾，諾誠健華升逾2%，高見28.35元。
【09：50】贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，高見121.6元，成交4.1億元。
【09：48】美團 （03690） 早段曾急挫半成，最新跌幅收窄至逾2%，報296.4元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.6%。
【09：47】大市轉升，恒指最新升4點，報28314點。
【09：47】中國6月財新綜合PMI為50.6，前值53.8 。中國6月財新服務業PMI為50.3，前值55.1，較預期的54.9為低。
【09：46】中國軟件 （00354） 升逾7%，高見14.08元，成交2.7億元。
【09：44】港股早段跌幅收窄至約30點，報28277點，跌32點；科指跌0.8%，報7828點。
【09：43】維他奶急挫15%破底 內地網民籲抵制維他奶、商戶下架
【09：41】汽車股逆市向上，吉利 （00175） 反彈逾2%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 亦升逾2%；廣汽 （02238） 升0.7%。
【09：39】和黃醫藥 （00013） 回吐近7%，低見58.3元；奈雪的茶 （02150） 逆市反彈近2%，高見17元。
【09：37】內媒報道，全國多地商戶自發下架維他奶產品，維他奶 （00345） 股價早段跌幅擴大至逾14%，破底低見25元。
【09：35】中車時代電氣 （03898） 逆市升逾8%，破頂高見48.9元。
【09：33】長實 （01113） 逆市升近2%，破高見54.9元。李嘉誠基金會公布，於6月25日、28日、29日和30日4個交易日，在場內購入1685萬股長實股份，涉資約9027萬元。按證券條例，被視為李澤鉅於長實權益由45.63%增至45.68%，李嘉誠權益由45.57%增至45.61%。
【李嘉誠增持】李嘉誠家族4日斥9027萬元增持長實 注資後累購2億元
【09：31】美團 （03690） 早段跌逾4%，低見288.2元；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌近1%。
【09：29】現代牧業 （01117） 發盈喜，股價升逾4%。
【09：28】先施 （00244） 逆市再升一成，開報0.61元。
【09：26】中升控股 （00881） 破頂升一成，開報76.8元。中升以每股63.4元配售4725.3萬股新股予兩個由高瓴任獨家投資經理的有限合夥企業，集資近30億元。
【09：24】王氏港建 （00532） 公布，控股股東兼執行董事王忠桐不擬進行可能私有化，股價今早復牌後跌近39%，報0.97元，成交28萬元。
【09：22】恒生指數開報28098點，跌211點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 逾1%；維他奶 （00345） 跌逾11%；歸創通橋 （02190） 開報55元，高招股價近29%。
【09：14】期指開報28190點，升41點。
【08：57】歸創通橋 （02190） 今日掛牌。上周五暗盤造好，一度升逾4成，於富途暗盤交易場，歸創通橋收報55.85元，較招股價42.7元高30.8%。
【新股IPO】歸創通橋2190暗盤收升30% 一手帳面賺6575元
【新股IPO】歸創通橋2190逾43萬人認購 超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）
【08：51】恒指黑期升約100點，報28364點；道指期貨跌50點，報34627點。
【08：42】【配股潮】滙盈折讓18%配股 集資6990萬元
【08：35】騰訊上半年投資27間遊戲公司 平均7日投資一間
【07：53】現代牧業料中期溢利不低於4.6億元人民幣 按年增長至少一倍
【07：45】完美醫療健康主席增持130萬股 涉1157萬元
【07：45】港股ADR收報28403點，升92點。滙豐 （00005） ADR折合報44.8元，跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報576.25元，升1.75元或0.3%。
【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。
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責任編輯︰梁浩碩