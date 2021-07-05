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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指黑期升約100點　道指期貨跌50點（不斷更新）

股市 09:00 2021/07/05

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港股市況不斷更新

美股上周五向上，道指升152點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約92點，恒指料開報28403點。滙豐 （00005） ADR折合報44.8元，跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報576.25元，升1.75元或0.3%。

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即市走勢︰

【08：57】歸創通橋 （02190） 今日掛牌。上周五暗盤造好，一度升逾4成，於富途暗盤交易場，歸創通橋收報55.85元，較招股價42.7元高30.8%。

【新股IPO】歸創通橋2190暗盤收升30%　一手帳面賺6575元

【新股IPO】歸創通橋2190逾43萬人認購　超額認購1189倍一手中籤率2%（附分配結果）

【08：51】恒指黑期升約100點，報28364點；道指期貨跌50點，報34627點。

【08：42】【配股潮】滙盈折讓18%配股　集資6990萬元

【08：35】騰訊上半年投資27間遊戲公司　平均7日投資一間

【07：53】現代牧業料中期溢利不低於4.6億元人民幣　按年增長至少一倍

【07：45】完美醫療健康主席增持130萬股　涉1157萬元

【07：45】港股ADR收報28403點，升92點。滙豐 （00005） ADR折合報44.8元，跌0.05元或0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報576.25元，升1.75元或0.3%。

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【07：30】美國非農業職位增加85萬個，高於預期的72萬個，增長10個月來最多，美股上周五造好，標指及納指破頂，道指漲逾150點。道指收市升152點，報34786點；納指升116點，報14639點；標指升32點，報4352點。

【開市9點半】滴滴遭下架整改　憂遭重罰　無申報網絡安全審查？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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疫苗推動全球經濟復甦　寬鬆政策效果有待觀望
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