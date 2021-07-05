▲ 【騰訊股價】騰訊上半年投資27間遊戲公司 平均7日投資一間

騰訊 （00700） 加快投資遊戲領域步伐。報道指，根據天眼查數據顯示，騰訊於上半年集中投資27間遊戲公司，相當於平均7日就投資一間遊戲公司，而騰訊本輪投資大多圍繞國內中小廠商，並被視作防守型進攻。

騰訊最賺錢的業務仍是遊戲，分析指，騰訊急需孵化出新的爆款遊戲，以接替《王者榮耀》寶座。同時，騰訊亦要面對阿里巴巴 （09988） 、字節跳動的攻勢，以至其他異軍突起的威脅。

騰訊不斷拓寬產品線，無論是MMO（大型多人在線遊戲）、RPG（角色扮演遊戲）、SLG（策略類游戲），抑或是卡牌、休閒遊戲，分析表示，「現在只要是個稍有名氣的遊戲公司，騰訊就投」，從根本上杜絕新巨頭冒起的可能性。

十年以來，騰訊共出現兩次對遊戲公司的投資熱潮。第一次是2014年至2015年，期間騰訊共投資32間遊戲公司。隨著《王者榮耀》崛起，擴充步伐慢了下來。至於第二次於2020年8月起，特別是2020年11月至12月，騰訊兩個月內投資13間遊戲公司，而今年上半年延續勢頭。

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責任編輯︰梁浩碩