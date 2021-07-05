疫苗推動全球經濟復甦　寬鬆政策效果有待觀望

縱觀全球疫苗接種正在加快進行，預計有利全球經濟強力增長，同時令週期性股受惠。經濟迅速復甦，刺激通脹加速增長，聯儲局重視的美國通脹指標——核心個人消費支出（PCE）物價指數創新高，引起市場關注。

疫苗接種進度加快 促進全球經濟增長

隨著主要經濟體在疫苗接種方面取得進展，並紛紛於夏季先後重啟，今年全球經濟增長將會維持高於趨勢的水平並接近峰值。雖然某些中央銀行開始逐漸趨向緊縮，尤其通脹正在升溫的新興市場，但全球貨幣政策料普遍利好，大部分主要央行預計將保持現行政策至明年。未來數季，受惠於經濟重啟及週期性復甦，疫苗接種進度較為落後的亞洲和歐洲經濟體料將加快增長。目前，環球市場主要風險因素包括疫情、通脹、加稅、央行政策失誤以及地緣政治加劇等問題。

PCE升幅創30年新高 聯儲局強調通脹為過渡性

聯儲局一直在傳達近期通脹壓力飆升僅屬過渡性的信息，並表示一旦與新冠疫情有關的影響消失，通脹壓力便會消退。最新的通脹數據顯示，由於供應鏈及勞動力短缺、受壓抑的需求被釋放以及基數效應，以核心個人消費支出 （PCE） 衡量的價格按年上漲 3.1%，為 30 年來的最高水平。雖然數據顯示消費者正面臨多方面的急劇價格上漲，包括二手車、酒店和機票，但隨著被壓抑的需求消退，這些價格預計將逐漸降低。目前，債券市場似乎認同聯儲局的過渡性觀點，但這個過渡期的持續時間可能較市場預期長。美國勞工短缺以及大量財政支出或會令通脹升溫持續多一段時間，迫使聯儲局及債券市場較預期更快作出反應。

寬鬆貨幣政策浪潮減退 通脹數據上升引關注

去年，全球央行迅速採取行動應對新冠疫情，推出超寬鬆貨幣政策，協助各國抵禦經濟影響，並促進目前的增長反彈。現時，在更穩定的經濟增長下，部分央行最近宣布計劃開始收緊政策，包括加拿大和韓國。與此同時，部分新興市場國家的央行今年已經開始加息，例如俄羅斯、土耳其和巴西；然而，其目的是為了抵禦與新冠疫情相關的短缺情況而加劇的通脹。雖然全球量化寬鬆趨勢似乎已經過去，但主要央行仍然承諾在2023年之前保持寬鬆政策。儘管如此，市場已開始預測央行何時會因應最近通脹數據上升而採取行動。由於投資者將重新評估寬鬆政策的持續時間，未來數月市場波動或會加劇。

多資產投資組合策略不變 看好價值股及週期股

在此期間，我們的投資組合配置維持不變。相比債券和現金，我們對適度減持股票，因其風險與回報水平吸引力較低，且容易受到經濟復甦放緩、政策支持消退、通脹上升及加稅的影響。而在股票當中，我們較看好全球價值型股、美國小型股及新興市場股，因為我們預計年内週期性股將繼續受惠於經濟增長加快。固定收益方面，我們仍然傾向於降低存續期風險，並增持高收益債券、浮息貸款及短期抗通脹證券等信貸及對通脹敏感的資產。