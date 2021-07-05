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【開市9點半】滴滴遭下架整改　憂遭重罰　無申報網絡安全審查？

股市 06:52 2021/07/05

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（1）滴滴出行美國上市僅3天，打造出逾5800億港元市值的科技企業，不過主要營運的App昨遭網信辦下架，因違法收集個人信息，原有服務則可維持，但停止新註冊。設在網信辦的網絡安全審查辦公室，上周五已對滴滴出行實施網絡安全審查，《網絡安全審查》去年中設立，針對採購採購產品及服務，涉及國家網路安全，包括重要數據被竊取的風險；又或產品和服務使用後，因為政治、外交、貿易等因素導致供應中斷的風險。反映滴滴出行在美國上市前，未有申報網絡安全審查，一般情況下，網絡安全審查在45工作天內完成，可能再加時15日或更長。若未能通過審查，會責令停止使用，處採購1倍以上，10倍以下罰款；負責人員處10萬以下罰款。

開市9點半重點：

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【滴滴出行】滴滴出行App下架整改　國信辦：滴滴嚴重違法收集使用個人信息（第二版）

（2）政府消費券已開始登記，支付寶表示，市民以AlipayHK領取政府消費券，毋須為AlipayHK帳號作身份確認。

【電子消費券】AlipayHK﹕以AlipayHK領取消費券毋須為帳號作身份確認

（3）內地定存最新減長息，有指5年期定存年息從5.2厘驟劈至4厘，3年期年息更由4.95厘砍至3.5厘，影響往內地造定存的投資者。

【北上定存】內銀存息定價改革 北上人幣定存5厘息恐成絕響

（4）中芯（00981）罕有因為核心技術FinFET先進工藝人員離職而發通告，並指對公司的研發實力無重大影響，中芯十大研發中，便有兩項涉及FinFET先進工藝。

【中芯981】中芯國際：核心技術人員吳金剛離職 公司研發實力未受重大不利影響

（5）美股在拜登無再提加稅後，走勢屢創新高，周四公布儲局會議紀錄，觀望對收水步伐的啟示。

【美股焦點】美股周一休市　觀望周四FOMC會議紀錄　料披露開始討論減少買債

（6）美國人要求新一輪現金援助，部份人或有實際需要，不過，同期散戶股AMC等，在政府派錢後狂炒，市場觀望會否持續有彈藥流入這些股份。

【美國紓困】逾240萬人網上請願　要求美國發放新一輪現金支票

（7）中升控股（00881）近期動作多多，包括引入明星投資者高瓴，以及收購仁孚中國全部股權，汽車銷量亦報喜。

【配股潮】中升折讓9%配股集資約30億　獲高瓴認購

（8）中集車輛指，經董事會評估，雙反調查不存在對集團業務形成重大影響情形。

中集車輛：美雙反調查結果　對業務無重大影響

（9）MPF資產繼續向上，今年來的投資收益好，服務提供者亦有不錯的收入。

【MPF】MPF基金收費不跌反升 受託人穩賺177億

上周五港股ADR及美股收市：

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記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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