【大行看法】交銀國際：互聯網股下半年料續波動　部分股票已「非常便宜」

▲ 交銀國際認為，互聯網股份受累盈利增長放緩，下半年表現或仍較為波動。

科網股上半年自高位大幅回調，至今走勢仍反覆。交銀國際研究部副主管、互聯網行業分析員谷馨瑜認為，回調主要反映監管因素及行業進入新投資期，下半年受累盈利增長放緩，料互聯網股份續處於波動區間，但若公司能交出不錯的營運數據，或能帶動股價向上。

谷馨瑜接受《經濟日報》專訪時稱，過往10年互聯網公司每2至3年就會進行重大業務轉型，令收入、利潤增長承壓，從而影響股價表現。中國互聯網行業今年進入新階段，她預估，行業2021年將向社區團購、數字化轉型等新市場投入1,000億至2,000億元（人民幣，下同），搶佔超過一萬億元的新增市場，公司短期現金流將受壓，但長遠可換來新增用戶。

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新經濟股股價回落後，谷馨瑜認為部分股票「已經非常便宜」，相信阿里巴巴 （09988） 回調已到位，其監管風險已緩釋，業務也正整改，目前其電商平台業務的市盈率不足10倍，同樣地百度 （09888） 核心業務穩固，但市盈率同樣不到10倍，兩隻股份已經處於非常便宜的水平。

谷馨瑜表示，更偏好業務增長確定性較高、有長期增長潛力的公司，遊戲領域的公司雖然回調不多，上漲空間相對有限，但勝在每年增長穩定。電商股則大幅回調，但長遠將得益社區團購發展，下半年因投資較大料較波動，但用戶購買習慣形成將帶動長期表現。該行下半年首推騰訊 （00700） 、阿里巴巴，谷馨瑜指，主要看好騰訊短期業績更穩定，以及阿里巴巴中長期增長潛力。

騰訊《英雄聯盟手遊》、《地下城與勇士》手遊等未如預期在上半年推出，加上《使命召喚手遊》等新遊戲未成爆款，令市場擔憂騰訊今年遊戲業務表現。谷馨瑜預計，騰訊第二季度遊戲業務增長接近20%，追踪數據顯示第二季度表現暫符預期，《使命召喚手遊》本身亦不是高ARPU（每用戶平均收入）的遊戲，需要時間養成用戶習慣，細水長流。

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記者：陳健婷

