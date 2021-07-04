【美股焦點】美股周一休市　觀望周四FOMC會議紀錄　料披露開始討論減少買債

▲ 美股周一休市 觀望周四FOMC會議紀錄 料披露開始討論減少買債

美國獨立日假期，美股周一（5日）休市一天。投資者宜觀望周四（8日）公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，料會披露開始討論減少買債事宜，若有更多詳情，或會搖動市場。

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NatWest Markets外滙分析師Brian Daingerfield表示，有如4月的會議紀錄，7月的會議紀錄或令市場驚訝，現時在縮減買債上仍有很多未知數，認為關鍵資訊為計劃何時開始、以多快的速度結束該計劃，以及如何解決每月購買800億美元美國國債及400億美元抵押貸款證券。他續指，若更多細節討論，反映儲局希望早日取得進展。

美國三藩市聯儲銀行行長Mary Daly表示，經濟較預期有明顯改善，經濟數據表明，儲局可以討論撤回部分支援經濟的措施，但啟動「收水」時間應為今年稍後或明年初。

數據方面，美國6月Markit服務業PMI終值以及ISM服務指數周二（6日）公布，另外，市場料周四公布的美國首領失業救濟金下降至35萬人，連續申領人數也料降至332.5萬人。

花旗私人銀行首席投資策略師Steven Wieting表示，預期股市將以不一樣的速度繼續走高，隨經濟見頂，投資者從周期股轉向投資科技股及成長股的時機成熟。過去12個月價值股已追上成長股，而成長股的估值並未被打垮，認為網絡安全領域特別吸引，作為科技支出的必需品，網絡安全的需求強勁。他亦偏好涉及替代能源、數字化及金融科技的企業。

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編輯：袁諾曦