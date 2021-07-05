【配股潮】中升折讓配股集資約30億、獲高瓴認購　股價曾破頂升4%（附短片）

▲ 【配股潮】中升折讓配股集資約30億、獲高瓴認購 股價破頂

中升控股 （00881） 周日公布發行4725.3萬股新股予高瓴資本旗下兩家公司，佔中升控股擴大後股本約2%，每股發行價63.3964元，較中升控股上周五收市價69.65元折讓約8.98%，集資額約29.96億元。中升控股周一開市升逾一成創新高，高見77元，最新升幅回順至4%。收市升幅收窄至2.9%，收報71.7元。

認購中升股份的公司分別為，HHLR Fund及對沖基金YHG Investment各認購28.9億及1.03億元，其投資經理均由高瓴資本管理擔任。

公司預期是次集資所得款項用於一般企業用途，亦可能將部分款項用於結付收購事項之應付代價。

中升控股於今年7月1日公布，以代價13億美元（約101億港元），向怡和附屬公司Fu Tung Holdings收購仁孚中國全部股權，將以現金支付9億美元，並按每股63.3964元發行4897.5萬股代價股份支付。

截至今年上半年，新車銷量達27.5萬輛較去年同期增4成，豪華品牌新車銷量約16.2萬輛，較去年增45%。二手車交易量達6.67萬輛，按年增約64%。

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記者：謝卓榮