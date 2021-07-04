【美國紓困】逾240萬人網上請願　要求美國發放新一輪現金支票

▲ 近月有美國市民在網上平台「Change.org」發起聯署，要求美國國會通過一項方案，向市民發放新一輪現金援助，該網上請願獲得超過240萬人簽署。

美國早前曾透過紓困方案向市民發放現金支票，外電最新報道指，近月有美國市民在網上請願平台「Change.org」發起聯署，要求美國國會通過一項方案，向市民發放新一輪現金援助，該網上請願獲得超過240萬人簽署。部分民主黨國會議員敦促總統拜登發放新一輪現金支票。

拜登明日擬就2022年財年推6萬億美元規模預算，詳見﹕【下一頁】

請願發起人Stephanie Bonin在請願網站發表聲明，表示新冠疫情令美國人擔憂自己的財政狀況，許多人因此失去工作，為不少家庭帶來災難性的影響。因此她發起請願，要求國會通過一項紓困措施，向每名美國成年人發放2000美元（約15,531港元）現金支票，以及向每名兒童發放1000美元（約7766港元），並在新冠疫情期間，繼續定期發放現金支票。

據網站資料顯示，截至周日（4日），該網上請願獲得248.4萬名用戶簽名支持。除了Stephanie Bonin的請願外，有外國媒體統計，現時網上另有5個類似的請願，要求美國向市民發放新一輪現金援助。

根據Change.org的平台網站，有關請願並未有要求簽署者必須為美國公民。用戶只需留下姓名及電郵，便可完成簽署。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）早前曾表示，拜登目前專注於為市民創造更多就業機會，但他「非常樂意」（"Happy to hear"）聽到其他有機會能夠振興經濟的方法。

美國目前已合共推出了三輪紓困法案，在上一輪紓困法案中，美國向大多數美國人直接發放1400美元現金支票。

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編輯﹕賴奕羚