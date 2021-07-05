KOL賣廣告P圖 挪威立法必須申報

▲ 挪威最近通過立法，規定網紅發布廣告帖文時如需有「P圖」就必須標明。

社交媒體KOL文化盛行，不少KOL都會利用自己於社交媒體的影響力賣廣告，但往往有圖都未必有真相。挪威最近通過立法，規定KOL發布廣告帖文時如需有「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片）就必須標明，否則就會視為違法。

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挪威議會早前以72票贊成、15票反對的票數，通過一項針對「P圖」的法律。法例將規定廣告商、名人及KOL在發布照片時，如曾通過修改或其他操作來改變照片内的身體形狀、大小或皮膚，就必須清楚標明。

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這項法例要求KOL，若利用Instagram或Snapchat等社交媒體的濾鏡，調整照片中的外觀，就要公開披露，例如曾利用「P圖」豐唇、縮窄腰部或加強肌肉綫條等行為。

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挪威兒童和家庭部在提交給議會的文件中，引述挪威國家公共衛生研究所的一項研究指出，厭食症是導致年輕女性死亡的第三大原因。

該部門表示，「P圖」會引申出社會不安全感、 違反良知、自卑等問題，而立法是希望強調社會如何透過「P圖」來投射女性的形象，以及為女性帶來的不安。

責任編輯：鄭錦玲