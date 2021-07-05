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烏克蘭女兵高踭鞋步操 被轟物化女性（多圖）

環球社會熱點 08:05 2021/07/05

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烏克蘭下月舉行閱兵儀式，紀念國家脫離蘇聯獨立30年。烏克蘭當局正為閱兵禮做準備，惟當局近日發放的照片顯示，一眾女兵正穿高踭鞋練習步操。烏克蘭當局隨即遭多方批評物化女性，有烏克蘭議員要求當局公開道歉。

「女性唔用電話免被性侵」 印度婦委會成員捱批 【下一頁】

烏克蘭國防部上周四（1日）發放數張照片，內容顯示女兵為閱兵儀式練習場景。從照片可見，一眾女兵腳上穿著黑色高踭鞋。

負責發布烏克蘭國防部消息的網站ArmiaInform引述軍校學員Ivanna Medvid表示，拍攝當日為首次穿高踭鞋進行訓練，感覺比軍靴稍難一些，大家正在適應。

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照片一出，即在烏克蘭引來多方批評，指責當局物化女性。

時事評論員波爾特尼科夫（Vitaly Portnikov）形容，讓女兵穿高踭鞋參加閱兵儀式簡直是恥辱。

多名烏克蘭議員將高踭鞋帶到國會，要求國防部長穿上高踭鞋參加閱兵儀式。烏克蘭國會副議長孔德拉丘克（Olena Kondratyuk）表示，國防部應為羞辱女性行為公開道歉並展開調查。

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孔德拉丘克透露，有超過1.35萬名烏克蘭女兵在前線作戰。軍隊中有逾3.1萬名女性，其中超過4,000人為軍官級別。

國防部上周六（3日）表示，部長塔蘭（Andriy Taran）已與部分女學員會面，聽取意見後承諾會在短時間內，提供經改進並更符合人體工學的新鞋，但並未於聲明中道歉。

責任編輯：李俊儀

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