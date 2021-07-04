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【專利申請】三星電子註冊逾1.9萬項專利　數量為韓企之首

商業 19:30 2021/07/04

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韓聯社報道，三星電子（Samsung Electronics）至今共註冊1.9588萬項專利，其註冊專利數目為韓企之首。

專利制度促使科技的進步，並為企業研發之技術帶來一定保障。韓聯社報道，三星電子（Samsung Electronics）至今共註冊1.9588萬項專利，其註冊專利數目為韓企之首。

【專利申請】知識產權署批出首項標準專利　涉AI管理庫存

據南韓企業評估網站CEO SCORE發布的最新調查結果顯示，從2016年至本月10日為止，南韓500強企業中有345家共註冊14.1752萬項專利。其中，三星電子註冊1.9588萬項專利，佔專利總數的13.8%，排名第一。其後依次為LG電子（1.6236萬項、11.5%）、LG化學（1.0985萬項、7.7%）、現代汽車（8246項、5.8%）、LG Display（8000項、5.6%）。這5間企業註冊的專利數目共達6.3055萬項，佔當地專利總數的44.5%。

以專利技術而言，未來7大核心技術包括：人工智慧、大數據、物聯網、生物健康、智能機器人、無人駕駛技術、3D列印。按專利技術分析，三星電子以5475項排名第一，其專利主要集中於物聯網和大數據方面； LG電子以4290項排名第二，其專利主要集中於物聯網和智能機器人；現代汽車以1826項排名第三，其專利主要集中於無人駕駛技術。

【專利註冊】香港原授專利制度去年收265申請　料2022年批出首項目

責任編輯：蘇穎琪

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