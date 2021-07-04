【新冠檢測】英學生想放假 用橙汁偽造陽性結果

社交媒體近期流傳有關新冠肺炎檢測造假的影片。英國有學童將橙汁加入新冠檢測工具内，偽造新冠檢測陽性結果只為可放假兩星期。英媒指出加入橙汁能成功偽造陽性結果，相信是與橙汁的酸度有關。

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英國政府要求返校學生每兩周需進行一次新冠檢測，希望減低校園内爆發疫情的機會率。但有學生就利用橫向流動檢測（lateral flow tests）的漏洞，嘗試自製假陽性結果逃學。

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倫敦西部一名17歲學生在復活節期間，將橙汁、止汗劑和鬚後水等多種液體加入檢測工具内進行實驗，發現加入橙汁可以偽造陽性結果。

這名學生早前將實驗影片放上社交媒體，隨即掀起一股熱潮。#fakecovidtest成為社交媒體的熱門搜索詞語，相關影片的觀看次數更已超過650萬次。

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《衛報》引述英國一名科學老師指，有學生向其展示如何利用橙汁偽造新冠檢測陽性結果，學生更聲稱這是讓自己能放假兩周無需上學的好方法。

《衛報》其後進行實驗證實橙汁的確能偽造陽性檢測結果，認為上述現象並不代表橙汁内含有新冠病毒，而可能是橙汁的酸度影響檢測準確度，加入其它酸度高的食物或飲品也可以達到相同效果。

外媒更引述一名來自大曼徹斯特地區的家長指，14歲的兒子看到朋友轉發的偽造陽性結果影片後仿效上述做法，結果被校方要求留在家中隔離14日。