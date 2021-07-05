【網銷商機】香港成去年最強跨境網購市場　消費者著重價格及送貨安排

▲ PayPal《2021無國界商務報告》發現，港人最常跨境購買衣服，而價格是最主要的考慮因素。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發，為網上銷售帶來龐大商機。有電子商貿的報告指出，香港的跨境網購市場仍有大量增長空間。消費者疫下網購頻率增加，價格及送貨安排成為最主要的考慮因素。

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PayPal最近公布《2021無國界商務報告》，在全球13個市場進行研究，發現網上零售銷售額由2019年的3.35萬億美元（約26萬億港元），急增至去年的4.28萬億美元（約33.2萬億港元）；一年間增長超過27%。

香港更是去年全球最強勁的跨境網購市場，原因是政府防疫措施嚴謹，導致網購營業額激增。去年電子商務營業額高達75.9億美元（約589.4億港元），按年增長18.6%。港人最常跨境購買衣服（43%）、雜貨、食品、飲品和酒類（26%），而化妝品亦有21%。接近四分之三的受訪香港消費者習慣在國際網站購物，而超過4成是透過社交媒體尋找網站。故報告認為，對於商戶而言，以社交媒體方式打入香港的網購市場，誘因相當大。

同時，價格是否更相宜，成為消費者跨境網購時的首要考慮因素。有53%消費者會在季節性減價促銷活動期間購物，如黑色星期五、聖誕節等。就連對價格比較謹慎的顧客，亦會在期內盡情消費。平均每月網購1至2次的梁太表示，網購時最大考慮因素為價格，「只要比門市便宜就可以」。其次是送貨安排要方便，要有比較多的送貨時間選擇。她在疫情下網上購物頻率增加，主要購買日常家居用品及寵物用品為多，平均每次消費500元。梁又稱，通常會在比較大型的網店如HKTVmall進行網購，主要購買常用的牌子，而有優惠就會買更多。

PayPal報告又提到，香港互聯網普及率雖達到 89.4% ，但網購消費仍有大量增長空間。香港統計處早前亦公布5月份的零售數據，網上銷售僅佔7.4%，較4月份微升0.6個百分點。設計網購平台Pinkoi亦透露，港人使用手機網購的比例僅得73.9%，低於鄰近市場如日本、中國、泰國的8成以上，相信有很大的成長空間。Pinkoi的數據又發現，港人最容易在周日網購，故該網站因此而特別在每個週末精選1至2個品牌，進行優惠折扣促銷。

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記者：葉泳珊、蘇穎琪