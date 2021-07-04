【AMZN】Jeff Bezos接班人將上任　即獲贈逾16億元亞馬遜股票

▲ Amazon新任行政總裁Andy Jassy即將上任，將會獲贈超過6萬股Amazon股票。（資料圖片）

電商巨頭Amazon（亞馬遜，美：AMZN）新任行政總裁Andy Jassy即將上任，Amazon日前便宣佈，將會向Andy Jassy贈予超過6萬股Amazon股票，用予鼓勵Andy Jassy帶領公司發展。

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Amazon創辦人Jeff Bezos退任後，將會由Andy Jassy成為新任行政總裁。Amazon將會向Andy Jassy給予6.1萬股Amazon股票。按該企股票於周五的收市價3510.98美元計算，該批股價價值超過2.14億美元（約16.6億港元）。

不過，該6.1萬股Amazon股票將會在未來10年內向Andy Jassy發放，該企未有公布確實的時間表。因此，實際價值仍取決於Amazon股票在未來幾年的走勢，該企希望藉此推動Andy Jassy更賣力發展Amazon。

Amazon又公布，Andy Jassy的月薪為17.5萬美元。同時，該企先前已授予他價值4530萬美元的股票，今年將會兌付。另外去年他亦有價值4,150萬美元的股票兌付。

有些專家批評這種薪酬計劃，不管管理層能否達到公司里程碑，亦可獲得獎勵。同時，相比於Amazon等巨頭，股票贈送更適合初創公司。

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責任編輯：葉泳珊